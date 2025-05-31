Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Когда ждать прогресса в переговорах с РФ?

Игар Тышкевич
31 мая 2025, 06:10
288
Для США и КНР завершение войны выгодно. Но без поражения любой из сторон.
мирные переговоры в стамбуле, мединский
Мирные переговоры в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

2 июня в Стамбуле пройдут очередные российско-украинские переговоры о мире. Стороны даже должны обменяться своим видением завершения войны. Украина предложения направила. Российская делегация, вероятнее всего, свои "предложения по завершению СВО" привезёт уже в Турцию.

Теоретически, стороны могли бы выйти на некое соглашение. И, вновь, теоретически, другие государства это бы приветствовали. На практике ситуация несколько иная.

Для США и КНР завершение войны выгодно. Но без поражения любой из сторон. При этом, Трамп хотел чтобы хотя бы заморозка прошла под "американским руководством". Не получилось. Значит далее судьба мирных соглашений станет производной (или следствием) американо-китайского саммита летом 2025 года.

видео дня

Для Европейского Союза принять условия Путина (а это означает капитуляцию Украины) означает повторить ошибку с отдачей Судетов Гитлеру в 1938 году. Тогда тоже говорили об "исконно наших землях", о "притеснении руссско.. ой, немецкоязычных". Пошли на встречу - получили войну. Параллели слишком очевидны, чтобы их не замечать.

Для России важно добиться соглашений с США (в том числе по торговле углеводородами). И провести летнюю наступательную кампанию. Путин рассчитывает, что возможный успех российской армии и перелом на фронте усилит его позиции в переговорах.

Для Украины, которая развивает трек сотрудничества с европейскими партнёрами (активизация 2025) и может выйти на новую логику военного сотрудничества с США капитулировать сейчас бессмысленно. Зато обвалить российскую попытку наступать можно. И это усилит уже украинские позиции на переговорах. Особенно, если в конце лета, когда наступающая российская армия "сотрёт" часть своего потенциала, нанести контрудар.

Таким образом, все нити логики сходятся на одном периоде - конец сентября -ноябрь. Именно тогда может появится прогресс в переговорах.

А пока переговоры идти будут. Как игра "кто первый моргнёт". Точнее кто заявит о выходе из процесса. Ни одна из сторон делать этого не намерена.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игар Тышкевич мирные переговоры переговоры в Стамбуле
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

05:00Синоптик
Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

01:49Война
"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:58Политика
Реклама

Популярное

Ещё
У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

Последние новости

06:10

Когда ждать прогресса в переговорах с РФ?

05:56

Гороскоп на завтра 1 июня: Тельцам - счастливые новости, Козерогам - путешествие

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

05:28

Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждогоВидео

05:00

Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
04:30

Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

04:05

"Это страшно": РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы

03:38

Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

03:00

Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены

Реклама
02:20

Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорахВидео

01:49

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

00:40

Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

00:19

Трамп странно высказался о Зеленском

30 мая, пятница
23:58

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

22:24

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

21:48

Черная полоса закончится - какие 3 знака зодиака в июне достигнут большого успеха

21:29

Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

Реклама
21:26

"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФВидео

21:21

Как креститься, если рука сломана или потеряна на войне: ответ священникаВидео

20:34

Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

20:15

"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

20:03

Не "украинцы": как назывались наши предки веками и почему это название исчезлоВидео

19:54

Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

19:46

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

19:43

РФ не нужен результат: Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Кремля

19:25

Регионы накроют дожди с грозами: где синоптики прогнозируют штормовую погоду

19:10

Паника относительно Ил-76, зачастивших на авиабазу Энгельс: подробностимнение

18:41

Игра без Америки: СМИ раскрыли, почему США не отправляют делегацию в Турцию

18:28

Переговоры о прекращении огня: Ермак рассказал о возможных компромиссах

18:23

Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

18:10

Можно ли при жизни выбрать место на кладбище: священник разъяснил, грех ли этоВидео

18:09

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянииВидео

17:52

Что означает число 666 и стоит ли его бояться: священник расставил точки над "і"Видео

17:30

Грандиозный обман на века - откуда на самом деле взялся герб РоссииВидео

17:28

Назвал украинцев мошенниками: Орбан вышел с новым скандальным заявлением

17:15

Украина предложила РФ условия прекращение огня: в NYT узнали важные детали

17:14

Как выбрать самую сладкую клубнику: простое правило, о котором знают не всеВидео

Реклама
17:02

Валюта дорожает на глазах: каким будет курс доллара и евро с 2 июня

16:54

В Украине рухнули цены на черешню: сколько она теперь стоит

16:33

Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

16:23

Обломки упали в море: в ГУР раскрыли детали поражения новейшего дрона РФ

16:18

Почему алтари храмов всегда направлены на восток: раскрыто неожиданное значение

16:14

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

15:59

Жизнь не будет такой, как раньше: 4 знака, для которых лето станет новым началом

15:47

Непогода бушует на севере Украины: на Чернигов налетел смерч, детали

15:44

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:29

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять