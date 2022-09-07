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Когда закончится война

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

7 сентября 2022, 06:38

Оптимистичный сценарий предполагает, что весной мы увидим много жестов "доброй воли" и начало переговорного процесса.

Когда закончится война
Украинцы приняли для себя один вариант развития событий: только победа / pixabay, president.gov.ua

Я стал очень редко слышать этот вопрос, хотя в первые месяцы он был едва ли не самый популярный. Для меня это свидетельство необычайной силы нашего народа. Мы гордимся ВСУ, но нужно гордиться всем нашим народом, который демонстрирует колоссальную силу духа. То, что люди стали реже спрашивать о завершении войны означает, что мы приняли для себя один вариант развития событий: только победа. И время начения не имеет.

Но как аналитик я хочу поделиться с вами своими мыслями относительно того, когда же все таки может закончиться война. Итак, последние несколько недель показали ряд событий, которые, по моему мнению, дают основания делать выводы об исходе войны.

Видео дня

1.Оккупанты ввели на фронт 3 армейский корпус. Вопреки их планам - это не привело ни к какому перелому. Этот корпус они родили всей Россией, и гора родила мышь. Понятно, что сформировать новые корпуса им будет еще труднее, чем этот 3-й, который особо ничего и не решил. Фактически, потуги с рождением новых сил в России направляются к нулю. А все новые их батальоны всего лишь будут менять истрепанные и разбитые.

2. Обстрелы серьезно упали. Мы все реже прячемся от тревоги, калибры пролетают очень редко, реже стали летать и разные Х и Оникс. На фронте почти исчезло явление "огневого вала". Все это есть свидетельство исчерпания ракетных и артиллерийских ресурсов. Нет, они еще не закончились и не заканчиваются. Но враг вынужден начать беречь их, поскольку понимает, что в долгосрочном периоде не сможет пополнить их запасы. При этом к концу осени мы получим немецкие и норвежские ЗРК.

3. Россия остановила Северный поток 1 и уменьшает поставки газа в ЕС. Это, возможно, одна из самых важных новостей. Часто приходилось сомневаться в надежности наших партнеров и готовности их терпеть неудобства. Сейчас же Путин в очередной раз шагнул, не оставив европейцам никакого выбора, кроме как искать возможность окончательно обойтись без российского газа. Напомню, что ЕС потреблял 83% российского газа.

Эти факторы серьезно влияют на то, как будет разворачиваться война. Я выделяю два сценария: оптимистичный и пессимистичный. Оптимистичный сценарий предполагает, что весной мы увидим много жестов "доброй воли" и начало переговорного процесса. Это будет сопровождаться прекращением боевых действий и выводом российских войск из целого ряда оккупированных территорий. Мирные переговоры завершатся ориентировочно в мае. Формула будет примерно такая: Россия откажется от требований денацификации и отвоевания территории Донбасса, возьмет на себя обязанности восстанавливать Украину при снятых санкциях. Украина откажется от вступления в НАТО. Донбасс и Крым не будут обсуждаться. Основным условием этого сценария является нанесение значительного ущерба российскому экспорту нефти санкциями, которые стартуют в декабре. Это станет возможным в том числе при изменении позиции Индии и Китая по закупке российских энергоресурсов. Если в январе Путин увидит, что финансовые перспективы его на грани банкротства, ведение войны начнет терять смысл. Ведь этой осенью он будет заливать деньгами социалку, чтобы удерживать поддержку СВО. Заливать социалку, тянуть войну - надо зарабатывать космос.

Пессимистический сценарий. Китай и Индия поддержат Путина, и у него с финансами все будет хорошо. Но эта поддержка будет не долгой, так как весной начнется серьезная рецессия мировой экономики, и цены на энергоносители все равно упадут. Путин использует зиму для максимального накопления новых сил и бросит их в бой. Эти силы не смогут показать результат, но интенсивные бои продлятся до июля-августа, пока не повторится ситуация этого года. Тогда Путину придется делать жесты доброй воли и садиться за стол переговоров, которые завершатся ориентировочно в октябре.

Поэтому оптимистично - май, пессимистично - октябрь.

война в Украине война России и Украины
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