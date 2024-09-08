Когда планируют закончить войну?

Президент требует от партнеров предоставить Украине все "дальнобойные возможности".

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Встреча Рамштайн / Колаж: Главред, фото ОП

На проходящей сейчас встрече в Рамштайн президент В. Зеленский призвал партнеров сделать все, чтобы эта осень стала концом российской агрессии. И чтобы восстановился мировой порядок безопасности. Многообещающий такой призыв...

Нет сомнения, что большинство граждан Украины готовы приветствовать прекращение/приостановление боевых действий на приемлемых условиях еще до начала зимы. Иначе эта зима может оказаться слишком тяжелой.

Но на каких основаниях делаются такие призывы? Есть только два варианта.

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Либо мощные мировые игроки уже обо всем договорились, и президент Зеленский об этом знает. Тогда необходимо, чтобы и украинцы знали о таких договоренностях, которые являются для Украины определяющими, в частности, о тех же условиях прекращения боевых действий.

Или никаких договоренностей не существует, и Владимир Александрович просто выражает свое личное пожелание (надежду, мечту, фантазию - нужное подчеркнуть), чтобы все завершилось еще до смены главы Белого Дома. Тогда зачем раздражать украинцев очередным намеком на неосуществимое?

А еще наш президент привычно требует от партнеров предоставить Украине все "дальнобойные возможности". Вот интересно, а что будет говорить наша власть, когда разрешения предоставят, но это практически не повлияет на ситуацию на фронтах и на интенсивность вражеских ракетных атак по Украине? Или тогда уже появятся новые - более актуальные проблемы и требования, которые перекроют нынешние?

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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