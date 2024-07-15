Когда один выстрел меняет мировую историю

Сторонникам Трампа стоит поставить памятник незадачливому стрелку.

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Покушение на Дональда Трампа / скрин с видео

28 июня 1914 года в Сараево был убит эрцгерцог Франц Фердинанда, наследник австро-венгерского престола, и случайно - его жена герцогиня София Гогенберг. Эта террористическая акция стала поводом для начала Первой мировой войны, стоившей человечеству более 17 миллионов человек.

22 ноября 1963 года в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди, с которым связывали надежды на разрядку мировой напряженности и скорое окончание Холодной войны. Смерть Кеннеди привела к ужесточению внешнеполитического курса Соединенных Штатов и активизировала гонку вооружений. В конце концов Советский Союз проиграл, но, возможно, это могло бы произойти раньше.

видео дня

14 июля 2024 года на 45-го президента США Дональда Трампа было совершено покушение, которое, скорее всего, станет козырной картой в его предвыборной борьбе. Сторонникам Трампа стоит поставить памятник незадачливому стрелку. А нам - готовиться к новым вызовам, с которыми мы, несомненно, в конце концов справимся. Потому что добро всегда (иногда не очень быстро) побеждает зло.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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