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Когда наступит безопасная для мира Москва

Игорь Эйдман
8 сентября 2024, 06:10
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Современная Россия - расширенный вариант Московского княжества, москвоцентричная империя, регионы которой - колонии московского  федерального центра.
Москва, Кремль, Путин
Москва и Путин/ Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Московия и дух москвачества.

Сторонники теории "прекрасной России будущего" любят ссылаться на опыт Германии. Мол, Германия же не исчезла вместе с нацизмом и поражением в войне. Да, Германия не исчезла, но решением Контрольного совета оккупационных войск в 1947 году в качестве "источника милитаризма и реакции" была ликвидирована основа второго и третьего германского Рейха - Пруссия. Вместе с ней из Германии был выбит дух пруссачества: шовинизм, империализм, милитаризм, авторитаризм. Только благодаря этому страна смогла стать демократическим и понастоящему федеральным государством.

Вторую Германскую империю в 19 веке создала Пруссия. Бисмарк считал себя в первую очередь пруссаком и стремился не просто к объединению немецких государств, а к формированию единой Германии вокруг Пруссии. Гитлер хоть и не был прусскаком, но считал себя наследником Фридриха Великого и Бисмарка. Две мировые войны и нацизм взошли именно на имперско-милитаристских дрожжах прусачества.

видео дня

В России есть своя Пруссия и пруссачество - это Московия и её дух москвачества (назовем его так). Россия сформировалась вокруг Московского княжества, проникнутого духом рабства и насилия. Как писала Ахматова: "В Кремле не надо жить…

Там зверства древнего еще кишат микробы:

Бориса дикий страх и всех Иванов злобы,

И самозванца спесь взамен народных прав".

Этими древними микробами москвачества инфицирована российская государственность. Петербургский период здесь не исключение. Можно было вывезти Романовых из Москвы, но Москву из них вывезти оказалось невозможно.

Современная Россия - расширенный вариант Московского княжества, москвоцентричная империя, регионы которой - колонии московского федерального центра.

Москвачество - удел не одних москвичей, а всех, кто ассоциирует себя с московской империей РФ, всей ее правящей верхушки. Путин и большая часть его окружения не москвичи (как Гитлер не был пруссаком). Однако они проникнуты духом москвачества.

Москвачество - это имперская гордыня и безудержная территориальная экспансия, презрительная ксенофобия, готентотская мораль (если я ем соседа - это добро, а если сосед есть меня - это зло), правовой нигилизм, презрение к правам и свободам человека, рабство снизу доверху, полицейщина, системная коррупция и воровство.

Если современная москвоцентричная империя и дух москвачества не будут уничтожены вместе с путинским режимом, сохранится глобальная угроза московской экспансии, а Москва останется источником войн и агрессии против соседей. Безопасная для мира Москва может быть космополитическим мегаполисом, но не имперской столицей, распространяющей вокруг - как ядовитый газ - дух москвачества.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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