Кнут и пряник: как заставить украинцев вакцинироваться от коронавируса

Власть должна заставлять украинцев вакцинироваться, даже несмотря на то, что в законе говорится: вакцинация – дело добровольное / УНИАН

Кабинет министров Украины решил, что вакцинированные от коронавируса украинцы получат ряд существенных привилегий. Несмотря на то, что это правильный шаг, далеко не все граждане будут этим довольны, учитывая колоссальные антипрививочные настроения в нашей стране.

Выйдут ли украинцы, которые не хотят вакцинироваться и права которых будут ограничены, на протест? Скорее всего, нет. Во Франции такие протесты стали возможны, поскольку там ввели весьма жесткие ограничения для невакцинированных граждан, в частности, ограничили их доступ в кафе, рестораны и прочие места без "паспорта здоровья" или негативного теста на коронавирус. Французская власть применила совсем жесткий вариант, посмотрим, что будет у нас.

В любом случае, введение привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев – правильный шаг. И хотя в Украине велики антипрививочные настроения, в данной ситуации задача элиты – не слушать народ, который себя так неразумно ведет, а внедрять те практики, которые наиболее адекватны вызовам, с которыми сталкивается в нынешних эпидемических условиях украинское общество.

Важный момент – все эти действия по введению привилегий для привитых от ковида должны быть сопряжены с необходимой коммуникационной кампанией, в рамках которой украинцам будут рассказывать о прививках и объяснять, зачем они нужны.

Пока же у нас складывается парадоксальная ситуация: вакцину в страну завезли, причем есть широкий выбор (Pfizer, Moderna, Covishield и т.д.), но украинцы упорно вакцинироваться не хотят. С этими настроениями нужно бороться. Применяться должен и "кнут", и "пряник", а иначе никто не побежит прививаться.

Реклама

Украинцы с их недоверием к вакцинации – не исключение. Во многих странах люди не торопились прививаться. Например, в Израиле вакцинация проводилась добровольно-принудительно. Там дали понять: страна свободная, гражданин может и не прививаться, но максимум, на который он сможет претендовать в таком случае – это работа дворником, плюс он постоянно должен будет сдавать тесты на коронавирус.

Так что я не верю в добровольную массовую вакцинацию. Потому что нигде, ни в одной стране мира, ее нет. Но должна вестись активная разъяснительная работа, и власть должна четко артикулировать, что будет после проведения достаточной вакцинации. Например, как в Дании, где пообещали: если все вакцинируются, тогда будут сняты все ограничения. И ограничения сняли.

Читайте также"Секта свидетелей вакцины": что не так с введением привилегий для вакцинированных от Covid-19

Да, по закону вакцинация у нас – дело добровольное. Но, знаете, колхоз – это тоже дело добровольное: не хочешь работать – расстреляем. Это, конечно, шутка. Но в данной ситуации можно обойти закон и в принудительном порядке заставить людей прививаться, потому что речь идет об их же безопасности и безопасности государства.

Не думаю, что введение ограничений для невакцинированных заставит украинцев выйти на протест. Скорее, на протест их выведет повышение тарифов... Так что повторения французского сценария, где люди уже продолжительное время протестуют из-за введенных ограничений для непривитых, у нас ожидать не стоит.

Читайте такжеВОЗ и забота о здоровье - это давно уже разные вселенные

В Израиле, например, на протест люди не вышли из-за того, что их заставляли вакцинироваться. Но – там высокий уровень доверия к власти, и, соответственно, вопросов к распоряжениям правительства не было.

Мы же таким уровнем доверия к власти похвастаться не можем. Однако это не значит, что украинское правительство должно сложить руки и ничего не делать. Важна коммуникационная кампания, которая объяснит населению необходимость вакцинации. Один врач по поводу вакцинации мне сказал: "Лучше шесть раз вакцинироваться, чем один раз побывать в реанимации". Именно такой месседж должны услышать украинцы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда