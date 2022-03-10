Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху России

Путину плевать на санкции Запада, для него главное – чтобы хватало на силовиков / скриншот

Украина воюет с недоимперией оружием. Запад – санкциями.

Наше вооруженное сопротивление поражает не только Кремль, но и весь мир. А вот насчет эффекта санкций и того, когда он проявится, стоит разобраться.

Надо понимать, что бункерному фюрерку глубоко плевать на все результаты санкций, кроме одного.

Путину пофиг, что:

Россия стала страной-изгоем;

она отрезана от передовых технологий и научного сотрудничества;

стране угрожает транспортная блокада;

она утратила доступ к мировым финансовым ресурсам и инструментам, в первую очередь, к операциям в мировых валютах;

резервы Центробанка сократились вчетверо;

страна фактически в дефолте;

товарооборот России упал в разы;

фондовый рынок умер;

рубль стартовал в космос вместе с ценами и инфляцией;

крупнейшие фирмы, их товары и услуги уходят из России;

стране угрожает серьезная безработица;

и так далее, и тому подобное.

А волнует Путина единственное: чтобы хватало денег на содержание его силовиков, в первую очередь, полиции, которая избивает и сажает протестующих. Поскольку Россия из относительно либеральной автократии прекратилась в карательную автократию сталинского типа. И в этом я полностью согласен с известным экономистом Гуриевым.

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Что происходит сегодня?

Штаты и Великобритания отказались от закупок российских углеводородов. Но Европа продолжает их закупать. Лазейка пока оставлена, и Россия получает от Европы один миллиард долларов ежедневно. Миллиард! Каждый день!

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Когда миру удастся запустить альтернативные поставки (не раньше, чем через два-три месяца), Европа со скрипом откажется от закупок, и у России останутся Китай, Индия и другие юго-восточные страны с оплатой в юанях. Это сократит российские бюджетные поступление втрое, а то и вчетверо. Но на силовиков все равно хватит.

Тем более, что их вполне устроят российские продукты питания, двухкомнатные квартиры за госипотеку, китайские авто и отдых в Турции.

А для краха путинского режима необходима катастрофа, подобная началу 90-х, когда рушился Союз и не хватало всего и всем без исключения.

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В нынешней ситуации Китай будет действовать прагматично: сохранять нейтралитет (что на пользу РФ) и покупать углеводороды с огромной скидкой, за бесценок скупать акции российских структур, то есть, осуществлять мягкую экономическую экспансию на Россию. Это несомненно приведет к интенсификации сепаратистских процессов в РФ и ослаблению Кремля, но зримый результат даст опять-таки через несколько лет.

В смысле сопротивления путинскому режиму в условиях нарастающего экономического коллапса я рассчитываю не на трусливых местных олигархов, не на беззубую либеральную оппозицию, не на инертных обывателей, готовых "потерпеть", а на зеленую молодежь.

Сейчас сворачивается монетизация в Ютубе, Инстаграме, Тик-Токе, игровых сервисах. Да и сами эти платформы уходят. Российская молодежь оказывается отрезанной от привычных развлечений, включая видео, аудиостримы и игры. Рушится их привычный образ жизни. Железный занавес падает прямо на их глазах, и они никак к этому не рады.

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А молодежь по природе своей безбашенна, противостояние с полицией для нее своеобразная доблесть. Именно поколение тиктокеров вижу движущей силой будущих заметных протестов в РФ.

Вывод: ключ к нашей победе – не санкции, которые сработают, но нескоро, а эффективное украинское сопротивление агрессии. Что и происходит сейчас. А под давлением вопиющих фактов о зверствах российских оккупантов, вроде бомбежки роддома в Мариуполе, Западу придется помогать нам и вооружением, и финансами.

Все будет Украина!

Александр Кочетков, политический аналитик