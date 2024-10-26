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Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?

Юрий Богданов
26 октября 2024, 19:10
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Система МСЭК много лет эксплуатировала людей с инвалидностью или продавала услуги "инвалидность для выплат".
Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?
Скандал с МСЭК / Коллаж Главреда. Фото: Минздрав, kramrayon.com.ua

Давайте в истории о МСЭК я все же сделаю один важный акцент. Возможно - ключевой. Вскрытие этого гнойника - это позитивная история.

Система МСЭК много лет эксплуатировала людей с инвалидностью или продавала услуги "инвалидность для выплат", "инвалидность чтобы алименты не платить" или - когда пришла война - "инвалидность, чтобы не служить".

Это не "беда, которая произошла сегодня". Это беда, которая существовала десятилетиями и на которую всем было в целом наплевать. Ни при одном главе Минздрава, премьер-министре и президенте в тему людей с инвалидностью заглядывать было не очень охотно, где-то из-за коррупционной ренты оттуда, где-то просто потому что плевать и не электорально.

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Понадобился грандиозный скандал, чтобы туда в принципе кто-то посмотрел. Конечно, сейчас будут генерироваться предложения и даже шаги к простым решениям. Но потом все равно придется вернуться к системному реформированию.

Но без скандала всем и дальше было бы наплевать. Некоторые, даже очень образованные и информированные люди, именно из-за этого кейса вообще услышали о МСЭК. Вот теперь хотят перемен. Хорошо. Это первый шаг к изменениям.

На самом деле, так работает практически со всеми отраслями. К сожалению. Без войны мы бы так и не поняли зачем армия. Без КОВИДа - медицина. Без потребности в оружии - наука и инженеры. Наше общество во многих параметрах очень инфантильное.

Как и элиты. Я еще хорошо помню, как классик из предыдущего парламента спрашивал "зачем нам финансировать науку, потому что она ничего не дает". Но как будто зарез таких тупых вопросов поменьше. То же с вопросом зачем нам нормальная система социального обеспечения. То же много с чем.

Впереди еще много вскрытых гнойников: схемы и мутки на протезировании (до сих пор существуют, к сожалению), не верифицированные пенсии, сотни и тысячи левых коммунальных и государственных предприятий, на которых наживаются на местах и в центре, и еще очень много наследия, часто еще советского. И это все, конечно, во время войны обострилось.

Преодоление этой инфантильности из-за необходимости наблюдать как гной вытекает - это нормально. Это этап строительства общества и государства. Но это очень болезненно. Собственно, мы убеждаемся в этом в прямом эфире. Но то, что этот процесс идет - это хорошо. Потому что перемоготить можно проблему, которую ты хотя бы заметил.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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