УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Какова главная угроза от возвращения Трампа

Александр Кочетков
12 февраля 2024, 19:10
Потенциальный президент США провозгласил еще один чрезвычайно показательный причудливый тезис.
Какова главная угроза от возвращения Трампа
Трамп / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Д. Трамп на фактически предвыборном митинге заявил, что в случае избрания президентом не будет защищать страны НАТО от агрессии России, если они что-то там задолжали по членским взносам. И финансовую помощь любой стране будет оказывать исключительно в кредит.

Публика приветствовала это намерение отказаться от того, что в США считалось миссией - от поддержания мирового порядка безопасности - бешеными аплодисментами. Что наш, что зарубежный плебс думать не хочет, не умеет и руководствуется навеянными эмоциями.

В свое время уже писал, что главная угроза от возвращения Трампа - это его бизнес-мышление. Для него главное не принципы и правила, а собственные текущие интересы и деньги как абсолютная ценность. Собственно, сама эта патологическая нацеленность на гипертрофированную самореализацию, когда все и все вокруг - лишь сырье для личных стремлений, и сближает Трампа и Маска с Путиным.

видео дня

На том же митинге потенциальный президент США провозгласил еще один чрезвычайно показательный причудливый тезис. Он опасается, что В. Зеленский может договориться с Путиным о мире самостоятельно, без участия Штатов. И тогда, как считает Трамп, американские деньги, потраченные на поддержку Украины, будут выброшены на ветер...

То есть, ни защиты собственной страны, ни международных договоренностей, ни мировой солидарности, ни поддержки свободы и демократии - ничего этого для новейшего Аттилы и его варваров не существует. Только бабло, бабло, бабло, бабло...

Но Трамп и подобные - лишь заметные носители заболевания. В условиях глобальной нестабильности беспринципная прагматичность превращается в пандемию. Деньги начинают казаться единственным инструментом выживания в неопределенном опасном будущем. Именно поэтому последние экземпляры российских "шахедов" и ракет, которые разрушают украинские города, представляют собой выставку достижений капиталистического хозяйства. Потому что там есть составляющие из США, Канады, Австрии, Франции, Тайваня и далее по учебнику политической географии.

С другой стороны, агрессивная Россия становится не только супервыгодным покупателем для циничного бизнеса, но и удобным пугалом для беспринципных политиков. Путина это вполне устраивает. Он осознает, что не может стать одним из уважаемых лидеров мира за его достижения в пользу человечества, но готов, чтобы с ним считались, потому что может человечество уничтожить.

Поэтому не Такер Карлсон, а Дмитрий Медведев - правильный транслятор мыслей Путина. И чем Димон похмельнее, тем точнее транслирует.

Украина тоже не стоит в стороне от безоговорочного прагматизма. Но он у нас проявляется не на государственном, а на хуторянском уровне. Приближенные к власти как воровали, так и продолжают воровать - ничто не пугает. Как эксплуатировали население во всех позах, так и продолжают: анонсированное повышение цен за электричество и далее по другим коммунальным услугам тому подтверждение. Как прикрывали войной пренебрежение демократией, так и продолжают.

В поединке двух постсоветских армий побеждает большая. В противостоянии двух постсоветских политических систем тоже побеждает большая. Смена руководства ВСУ и самый карательный закон о мобилизации не помогут. А надежды на внешних партнеров, которые сделают за нас почти все, растворяются в растущих рейтингах Трампа и его многочисленных национальных клонов в разных странах мира.

Иронизируют, что украинские патриоты умнеют и объединяются только перед расстрелом. Еще надо немножко подождать?

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дональд Трамп Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

19:34 Синоптик
Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

18:54 Украина
Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:52 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги 24685

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют закрутить гайки 16941

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов 4006

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности 2941

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

Последние новости

19:34

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

19:21

Потап обратился к украинцам из-за границы: "Продолжайте идти к Победе!"

19:10

Какова главная угроза от возвращения Трампамнение

19:05

Лунный календарь на 13 февраля: на что нужно срочно обратить внимание в этот день

18:54

Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
18:52

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:45

Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины

18:31

Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в УкраинеВидео

18:29

Польские протестующие высыпали зерно из украинских фур: реакция Варшавы и КиеваВидео

Реклама
18:11

Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

18:08

ВСУ начали сбивать "Шахеды" лазерными системами - Defense ExpressВидео

18:00

Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой

17:55

На какой руке надо носить браслет: неожиданный ответ просто убьет наповал

17:35

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

17:32

FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток "двухсотых": подробностиВидео

17:19

Масленица 2024: когда готовиться к провожанию зимы, дата и традиции

16:57

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter

16:47

Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

16:34

"Столкновение Путина и Запада все-таки будет": Гельман сказал, как это может произойтиВидео

16:32

Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве - глава Минцифры

Реклама
16:31

Налоговая ликвидировала бизнес Loboda в РФ

16:18

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:11

Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идейВидео

16:08

Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифеВидео

16:00

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

15:57

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

15:55

На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

15:35

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:28

Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

15:09

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

14:41

Стоит ли брать женщину с ребенком: ответы на сложные вопросы

14:29

"Зауважал Сырского": командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома

14:27

Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

Реклама
13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

12:21

Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

12:07

Пропутинского клоуна Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в РФ

12:06

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

12:05

Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

12:03

Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

12:00

Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

11:52

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

11:46

В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять