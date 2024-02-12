Какова главная угроза от возвращения Трампа

Д. Трамп на фактически предвыборном митинге заявил, что в случае избрания президентом не будет защищать страны НАТО от агрессии России, если они что-то там задолжали по членским взносам. И финансовую помощь любой стране будет оказывать исключительно в кредит.
Публика приветствовала это намерение отказаться от того, что в США считалось миссией - от поддержания мирового порядка безопасности - бешеными аплодисментами. Что наш, что зарубежный плебс думать не хочет, не умеет и руководствуется навеянными эмоциями.
В свое время уже писал, что главная угроза от возвращения Трампа - это его бизнес-мышление. Для него главное не принципы и правила, а собственные текущие интересы и деньги как абсолютная ценность. Собственно, сама эта патологическая нацеленность на гипертрофированную самореализацию, когда все и все вокруг - лишь сырье для личных стремлений, и сближает Трампа и Маска с Путиным.
На том же митинге потенциальный президент США провозгласил еще один чрезвычайно показательный причудливый тезис. Он опасается, что В. Зеленский может договориться с Путиным о мире самостоятельно, без участия Штатов. И тогда, как считает Трамп, американские деньги, потраченные на поддержку Украины, будут выброшены на ветер...
То есть, ни защиты собственной страны, ни международных договоренностей, ни мировой солидарности, ни поддержки свободы и демократии - ничего этого для новейшего Аттилы и его варваров не существует. Только бабло, бабло, бабло, бабло...
Но Трамп и подобные - лишь заметные носители заболевания. В условиях глобальной нестабильности беспринципная прагматичность превращается в пандемию. Деньги начинают казаться единственным инструментом выживания в неопределенном опасном будущем. Именно поэтому последние экземпляры российских "шахедов" и ракет, которые разрушают украинские города, представляют собой выставку достижений капиталистического хозяйства. Потому что там есть составляющие из США, Канады, Австрии, Франции, Тайваня и далее по учебнику политической географии.
С другой стороны, агрессивная Россия становится не только супервыгодным покупателем для циничного бизнеса, но и удобным пугалом для беспринципных политиков. Путина это вполне устраивает. Он осознает, что не может стать одним из уважаемых лидеров мира за его достижения в пользу человечества, но готов, чтобы с ним считались, потому что может человечество уничтожить.
Поэтому не Такер Карлсон, а Дмитрий Медведев - правильный транслятор мыслей Путина. И чем Димон похмельнее, тем точнее транслирует.
Украина тоже не стоит в стороне от безоговорочного прагматизма. Но он у нас проявляется не на государственном, а на хуторянском уровне. Приближенные к власти как воровали, так и продолжают воровать - ничто не пугает. Как эксплуатировали население во всех позах, так и продолжают: анонсированное повышение цен за электричество и далее по другим коммунальным услугам тому подтверждение. Как прикрывали войной пренебрежение демократией, так и продолжают.
В поединке двух постсоветских армий побеждает большая. В противостоянии двух постсоветских политических систем тоже побеждает большая. Смена руководства ВСУ и самый карательный закон о мобилизации не помогут. А надежды на внешних партнеров, которые сделают за нас почти все, растворяются в растущих рейтингах Трампа и его многочисленных национальных клонов в разных странах мира.
Иронизируют, что украинские патриоты умнеют и объединяются только перед расстрелом. Еще надо немножко подождать?
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.