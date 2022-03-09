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Какие победы Путин может одержать в войне против Украины

Максим Розумный

доктор политических наук

9 марта 2022, 15:13

Путин не может выйти из войны просто так. По законам стаи он должен принести трофей, иначе потеряет авторитет.

Путину хочется как можно скорее выйти из Украины
Есть несколько условных побед, с которыми Путин может выйти из войны / Reuters

Нет сомнений, что Путину хочется как можно скорее выйти из Украины. Пока в самой России еще не поняли, что произошло. Пока есть шанс "отмотать назад" наиболее катастрофические экономические удары Запада.

Но Путин не может позволить себе выйти из Украины без победы. Таковы законы стаи. Он должен принести трофей, иначе он потеряет "авторитет".

Какие победы для Путина еще возможны в нынешней ситуации?

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Уже сейчас он начинает говорить, что военный потенциал Украины уничтожен, а следовательно "демилитаризация" достигнута. Тотальный информационный контроль позволит создать у россиян иллюзию правдивости такого тезиса.

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Следующая победа, которая выглядит достижимой, по крайней мере, в пропагандистском измерении – это отказ от членства Украины в НАТО. Даже если украинская сторона такого не заявит (а она может заявить такое), то Путин может сказать, что такой отказ состоялась по факту. Ведь НАТО не защитило Украину.

Еще одно обязательное условие для того, чтобы "операция" считалась успешной, – это "освобождение Донбасса". Как максимум – выход "ЛДНР" на административные границы областей, как минимум – отодвигание украинских позиций от Донецка и Луганска и захват Мариуполя.

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Далее уже опционально: сухопутный коридор в Крым и подача днепровской воды. Это будет откровенно захватническим шагом, за которым последует ужесточение санкций. Но русскому народу такое достижение можно подать как великую победу.

Вот, собственно, и все.

Инструменты достижения этих целей, на которых будет сосредоточено усилие противника:

  • давление на руководство страны путем угрозы Киеву, окружения и разрушения Харькова, Чернигова, Сум;
  • наступление на Донбассе;
  • попытка окружения и уничтожения группировки ООС встречным наступлением с харьковского и херсонско-запорожского плацдармов;
  • шантаж наших западных союзников.

Все это на фоне желания нанести как можно более болезненные удары нашей коллективной психике, экономике, инфраструктуре мирной и особенно военной.

Максим Розумный, доктор политических наук

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Максим Розумный
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