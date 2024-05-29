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Какая огромная опасность России для Украины

Александр Кочетков
29 мая 2024, 19:10
208
Огромная опасность России для Украины и цивилизованного мира - как раз в ее современном геополитическом положении.
Какая огромная опасность России для Украины
Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

Нам позарез нужно еще раз услышать, что Россия несколько столетий была тюрьмой для украинцев, хотя многие украинцы верой и правдой служили этой империи? Мы что, не видим - здесь и сейчас - украинской крови на клыках Московии, что нам нужно еще какое-то историческое обоснование нашего выбора и нашей ненависти?

По меткому выражению имперца Маяковского (но он правильный имперец, потому что очень не любил Булгакова, которого мы сейчас тоже не любим), копание в окаменевшем историческом говне - пустая трата времени. Да еще и признак неполноценности, потому что, видишь ли, мы правы не потому, что защищаем свою жизнь и право выбирать собственное будущее, а потому, что наших предков притесняли в прошлом...

На самом деле, рф заслуживает названия недоимперии именно потому, что она - не Российская Империя и не Советский Союз. Она только занимает примерно те же территории, прикрывается людоедскими концептами тех времен и нелепо копирует предшественников. А на самом деле она - бешеный, подлый, мощный, но симулякр.

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Огромная опасность России для Украины и цивилизованного мира - как раз в ее современном геополитическом положении, а не истории, которая является лишь приблизительным анамнезом страшной болезни.

Россия добровольно (!) стала полюсом зла, который притягивает со всей планеты все то, что отвергает цивилизация. Всю человеческую нечисть, которая раньше вынуждена была прятаться, а сейчас она вместе с Россией борется за "новый мировой порядок", где властвовать будет безжалостная система с ее руководителями, а человек с его бессмертной душой будет сведен к ресурсу, вроде органических добров.

Только один свеженький пример. Недоимперия хочет организовать альтернативные, то есть, свои Олимпийские Игры. И заниматься этим приглашен бывший Генсек ФИФА Ж. Вальке, который был осужден в Швейцарии за коррупцию при организации чемпионата мира по футболу. Но для России он не преступник, а брат по духу, поэтому Вальке возглавляет некую "Международную ассоциацию дружбы".

И так по всему: признание Талибана - следующий шаг. Лично меня сегодня не беспокоят как совместные действия запорожских казаков вместе российскими царями, так и их противостояние. Потому что все решает настоящее. Наш враг - не РФ, и не СССР, а чекистская недоимперия, для которой давно не существует ни человеческих, ни Божьих законов.

И это нашествие продолжает двигаться на Украину, оно медленно, по сотне метров, но постоянно продвигается вперед, несмотря на колоссальные потери. И пока мы не имеем возможности и даже четкого представления, как остановить недоимперию, надо это признать.

Как на этом всем сказывается славная победа в историческом диспуте нашего журналиста над их - не понимаю. Но вокруг - гордятся и аплодируют. Видимо, мы этого достойны.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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