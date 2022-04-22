Как Зеленский уже реализовал военный союз Украины и НАТО

Зеленскому удалось пробить стену на Западе / Офис президента

На наших глазах произошла революция. Только ещё не все её осознали.

Зеленский фактически реализовал военный союз Украины и НАТО. Перед самым обострением мы стали вторым по численности пользователем Javelin. Кроме этого, Украина имеет второе после США количество антибатарейных радаров ANTPQ.

Вчера Байден огласил новый пакет помощи Украине. В нём 72 гаубицы калибра 155 мм и тягачи к ним. До этого мы уже получили 18 гаубиц. Т.е., суммарно – 90 орудий. О готовности предоставить тяжёлую артиллерию заявили уже несколько стран. Этот шлюз открылся.

Особенность таких новостей в том, что они оглашаются постфактум, с небольшой задержкой после политического решения. Можно предположить, что в ближайшее время мы получим САУ западных образцов и РСЗО из разных стран. Такая логика отработана на ПТРК и ПЗРК – сначала дают американцы, потом остальные подхватывают. У нас уже есть летальное оружие из США, Британии, Турции, Швеции, Италии, Франции, Чехии, Польши и других стран. Уровень западных вооружений, на которые мы переходим, качественно вырос. Это абсолютно логично. Запасы советского оружия истощаются, и Украина осваивает западные калибры.

А ведь этот переход можно было запустить уже давно. Вместо лозунгов в Конституции. При сывочолом Петьмане были утрачены 5 арсеналов, где хранились дефицитные боеприпасы. Ни один арсенал не построен. Не построен ни один завод по производству снарядов. Точно также ничего не было сделано для обновления артиллерии.

Стволы орудий изнашиваются, а мы практически не производили нужных калибров. Изношенные орудия – неточная стрельба – большой расход снарядов. Замкнутый круг. При интенсивной войне возможности наших ЗСУ быстро тают. И очень важно, что удалось пробить стену на Западе.

Условия для этого создали успешные действия и стойкость нашей армии. Армия выиграла время. Огромную публичную и дипломатическую работу провёл лично Зеленский. Он не боялся ставить западников в неудобное положение, показал лидерство. Вчера появилось много информации, как немцы петляли и врали задолго до отлупа Штайнмайеру. Просто наши розовые пони не хотят понимать то, что большая часть процесса остаётся за кадром. Отказав в приёме, Зеленский сделал очень правильно, он додавливает эту гниль, разводить нас красивыми обещаниями больше не получится. Украина больше не имеет времени на петляния западных политиков, поскольку каждый день приносит кровавую жатву.

Читайте такжеСтрашное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по швамТакже большая заслуга Резникова, который постоянно висит на телефоне с другими министрами обороны, встречается с ними, видно, что очень плотный контакт. Когда нам передаётся оружие из одной страны по разрешению другой, а платит за это третья – это как раз работа министра обороны, который выгрызает необходимое и склеивает эти схемы.

Большой вклад внесли Шмыгаль (он много коммуницирует на своём уровне с главами правительств) и Ермак (ведёт непубличную работу, прежде всего по санкциям). Отработал Кулеба и ряд послов, та же Маркарова. Сейчас как раз видно, где у нас сильные послы, а где – пустое место. Кстати, я бы 80% послов вообще уволил, потому что они не выполняют свои функции из-за лени или профнепригодности.

Интеграция с США и НАТО в целом через военные технологии – это самый большой прыжок на Запад за 30 лет. Главное – это очень конкретный и измеримый процесс.