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Как ВСУ уничтожили сразу 4 вертолета РФ: детали операции

Александр Коваленко
25 марта 2025, 06:10
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Отдельно хочу заметить, что повреждены на площадке подскока были не только ударные Ка-52, но и Ми-8, но не просто Ми-8, а Ми-8 АМТШ.
ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов
ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов / скрин с видео

Тут у некоторых возникли претензии к видео с ударом по российским вертолётам Ми-8 и Ка-52. Мол, две ракеты попали в цель, а две прилетели мимо…

Напомню, что по площадке подскока в Белгородской области, на которой размещались вертолёты Ми-8 и Ка-52, был нанесён удар реактивными ракетами M30A2 GMRLS. Все цели были поражены. Но у некоторых наших мамкиных "экспертов", с сомнительной репутацией и квалификацией, а так же российских ЧЛЕНов клуба знатоков, сразу возникли претензии к тому, что 2 ракеты не попали точно в цель, то есть, 2 вертолёта не уничтожены!

Вот только мамкины "эксперты" не учли, что реактивный высокоточный снаряд M30A2 наполнен большим количеством осколочных элементов, создающих буквально вольфрамовое облако в зоне поражения. И тут я хочу обратить ваше внимание на видео, опубликованное сегодня.

видео дня

Два скрина с видео – первый, до прилёта рядом с вертолётами, второй после. Разница в том, что буквально через считанные минуты после нанесения удара тепловая сигнатура, якобы, не уничтоженных вертолётов, стала более интенсивной, что говорит о возникновении на борту этих машин микро-возгорании, вызванных множественными повреждениями.

Да, нет масштабного пожара как на НПЗ в Туапсе и да, нет детонации как на аэродроме в Энгельсе, но две боевые машины выведены из строя множественными повреждениями, вследствие чего их восстановление может занять долгие, долгие месяцы... если не тупо косметический ремонт и продажу в какую-нибудь африканскую страну из региона Сахеля.

Отдельно хочу заметить, что повреждены на площадке подскока были не только ударные Ка-52, но и Ми-8, но не просто Ми-8, а Ми-8 АМТШ. На сегодняшний день это самая современная модификация вертолётов данного типа, стоимостью более $15 млн. То есть, Ми-8АМТШ дороже чем ударный Ка-52.

Проще говоря, по результату этого удара РОВ понесли финансовые потери более $60 млн. Но, куда интереснее то, что сейчас производство этих вертолётов у россии крайне и крайне замедленное из-за санкций и если в течение следующих 6 месяцев они смогут компенсировать эти потери, то это, будет в лучшем случае, а в худшем... Ну, путчистам в Судане смогут продать.

Вот и делаем выводы, насколько это вправду был эффективный удар.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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