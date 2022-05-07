Как война в Украине оголила клин между Западом и Востоком

Война в Украине вынесла наружу глобальные проблемы / ua.depositphotos.com

Интересное наблюдение в международной реакции на войну в Украине: множество стран, не входящих в так называемый Запад, раздраженно экстраполируют ситуацию на себя.

И это не просто прихоть отдельных лидеров, это системный тренд.

К примеру, в арабских и мусульманских странах вовсю критикуют Европу и США за то, что они без проблем принимают колоссальное количество украинских беженцев, тогда как сирийцев, афганцев, иракцев, ливийцев, африканцев и прочих игнорят или пытаются отфутболить. В этом они видят признаки расизма и двойных стандартов.

Когда США и европейские партнеры критиковали Индию за то, что она покупает российскую нефть, их глава МИД посоветовал им посмотреть в зеркало, и отметил, что "Индия покупает столько нефти у РФ за месяц, сколько Европа за полдня".

Когда поднимается вопрос осуждения России за нарушения прав человека, дискриминацию, массовые убийства, в Индонезии, Малайзии, Пакистане, Иране и других странах иногда можно услышать, что, дескать, а где вы были, когда под таким же углом обсуждались ситуации в Палестине, Сирии, Йемене, Афганистане.

Когда США объявили о выделении Украине пакета военной помощи в $30 млрд, президент Мексики напомнил США об их обещании выделить деньги на развитие стран Центральной Америки, чтобы остановить потоки беженцев. "Мы просим их поторопиться. Вашингтону понадобилось всего 2 дня, чтобы утвердить помощь Украине в $30 млрд. А $4 млрд, которые они обещали Центральной Америке, не могут утвердить уже 4 года".

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман недавно пренебрежительно говорил, что ему "всё равно", понимает Байден его меседжи или нет. Бывший начальник саудовских спецслужб Турки бин Фейсал в ответ на критику Саудии за отказ увеличивать добычу нефти прямо обвинил США в их собственных энергетических проблемах и заявил, что Эр-Рияд не будет инструментом в их руках или причиной нестабильности ценовой политики.

Читайте такжеСтрашный сон Москвы: как новый союз при участии Украины вернет РФ во времена Ивана ГрозногоВообще, тема "западного лицемерия" и "западной двуличности" с началом войны в Украине взорвалась целым валом комментариев и материалов, даже в англоязычных медиа, подпитывая антизападные настроения во многих не-западных странах.

На Востоке и Юге уверены (и эта уверенность стала ещё сильнее с началом войны в Украине), что в основе политики стран ЕС и США лежат вовсе не идеалистические моральные ориентиры или ценности, а обычная Realpolitik, которую они после окончания Второй Мировой войны решили запрятать под оберткой ценностной риторики. А раз всё это "оказалось" ложью, то к чему формальности? Дескать, давайте разговаривать откровенно и прямо, без того, что в не-западных странах считается увиливанием и тратой времени.

И самое интересное, что чем больше Запад оказывает давление на лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Пакистана, Индонезии, Малайзии, Китая, Мексики и других стран, тем более принципиальными те становятся в своем желании показать, что они не будут делать то, что им говорят. По крайней мере, не за просто так.

Демонстративное неповиновение Западу кажется всё более открытым и распространенным, а для некоторых амбициозных националистических лидеров, мечтающих сделать свою страну "снова великой", это даже своеобразный способ легитимации и самоутверждения на мировой арене.

Всё это, наверное, было бы не столь важным, если бы не происходило в условиях войны в Украине, которая без преувеличений вогнала нынешнюю систему международных отношений в серьёзный кризис.

Читайте такжеПутин хочет выйти из игры и начал подавать сигналы об этомРаскол между условным "Западом" и условным "Востоком", между Глобальным Севером и Глобальным Югом ощущается очень сильно. Конечно, не война в Украине его породила, но она эту рану воспалила с новой силой.

Разумеется, это не означает разрыва отношений между Западом и Востоком, или же что не-западные страны будут вовсю помогать РФ в нашей войне. Нет, конечно. Но у меня стойкое ощущение, что именно под тенью этого раскола в долгосрочной перспективе будут развиваться отношения между Западом и всеми остальными, а также формироваться новый баланс сил в мире.