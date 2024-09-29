УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как венгры своим сопротивлением советским оккупантам спасли Европу

Виталий Портников
29 сентября 2024, 20:46
177
Подавление сопротивления маленькой Венгрии изменило все и навсегда.
венгрия 1956
Венгры и памятник Сталину, 1956 г.

Заявление ведущего советника венгерского премьер-министра Виктора Орбана с той же красноречивой фамилией о "безответственности" сопротивления российской агрессии уже вызвало волну возмущения среди его соотечественников. Ведь восстание 1956 года остается одним из главных событий в венгерской истории, оно создало миф о "народе свободы" и, в конце концов, изменило Европу и мир.

Последствия этого восстания, как по мне, до сих пор недооценивают сами венгры. Ведь во время него впервые и в последний раз после сталинских завоеваний времен Второй мировой войны было продемонстрировано, что целое общество выступает против коммунистической диктатуры. Даже легендарная "пражская весна" не связана с таким опытом, более того - она, как и коммунизм под властью югославского маршала Иосифа Броз Тито, создала иллюзию "социализма с человеческим лицом". Возможно, если бы не советская оккупация Чехословакии, развитие этой страны также пошло бы по пути потери власти коммунистами, но до этой оккупации сама коммунистическая номенклатура была во главе реформ - и через два десятилетия после "пражской весны" этим утопическим путем будет шагать Михаил Горбачев. А вот венгерские повстанцы сразу поняли, что с коммунистами им не по пути. Но особенностью ситуации было то, что во главе этого антикоммунистического восстания оказался не просто коммунист, но и бывший агент НКВД Имре Надь. Именно он - уже во главе не коммунистического, а многопартийного правительства - принял решение о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и обратился в ООН с просьбой защитить страну от советских оккупантов. Это, кстати, стало настоящим историческим прецедентом - пример именно Надя, а не лидера "пражской весны" Александра Дубчека привел и к запрету Коммунистической партии Советского Союза, и к краху социалистического лагеря и СССР. И что важно - во главе смертельных для коммунистов процессов оказались именно коммунисты: бывший кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин, бывший член политбюро ЦК КПУ Леонид Кравчук, бывшие лидеры коммунистов балтийских стран Альгирдас Бразаускас, Арнольд Рюйтель, Анатолис Горбуновс... Все они принимали решения, которые способствовали уничтожению коммунизма и утверждению независимости их стран. Со временем бывший член политбюро ЦК КПСС Эдуард Шеварднадзе возглавит Грузию и не позволит победить российским агентам, а бывший член политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев остановит пророссийских боевиков на границах Баку и не даст им закрепиться в Азербайджане. А Имре Надь, бывший член политбюро ЦК Венгерской партии трудящихся, окажется "крестным отцом" всех этих и многих других посткоммунистических политиков.

видео дня

Из окон советского посольства в Будапеште за восстанием внимательно следят два дипломата - посол СССР, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель КГБ Юрий Андропов и его помощник, последний председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Восстание и крах коммунистов перепугают их на всю жизнь. Эти влиятельные номенклатурщики будут бояться реформ даже тогда, когда необходимость изменений станет очевидной, но вместе с этим будут делать ставку не на партию, а на силовые структуры, именно на КГБ как на опору власти избранных. Если мы захотим узнать, когда именно был подписан смертный приговор Советскому Союзу и когда была зачата Россия Путина, мы можем вычислить даже точную дату - 23 октября 1956 года, день исторического выбора Имре Надя и смертельного испуга Андропова и Крючкова.

Своим пусть героическим, но недолгим сопротивлением советским оккупантам венгры спасли Европу. Мы недооцениваем популярность Советского Союза и коммунистических идей после Второй мировой войны, когда в обедневшей Европе именно генералиссимус Сталин считался настоящим победителем нацистов. Коммунисты наращивали влияние во многих странах за пределами советского лагеря, в ведущих государствах континента они входили в политические союзы с социалистами - и таким образом могли со временем прийти к власти. Берлинское восстание в июне 1953 года не произвело охлаждающего эффекта хотя бы потому, что для большинства европейцев через восемь лет после окончания войны немцы все еще были недавними врагами, а русские - жертвами и героями.

Однако подавление сопротивления маленькой Венгрии изменило все и навсегда. Коммунисты на десятилетия оказалась за политическим барьером, их взаимопонимание с социалистическими партиями было разрушено. Из компартий, продолжающих ориентироваться на Москву, выходят знаменитые интеллектуалы и писатели - но и обычные рабочие. И до Праги 1968 года Будапешт будет считаться главным европейским преступлением русских - шок настолько сильный, что Кремль будет опасаться вмешиваться в процессы изменений в Польше, только потребует, чтобы коммунисты не выпускали власть из рук. Вот что, оказывается, может сделать даже недолгое отчаянное сопротивление одного маленького народа великому захватчику!

Но неудача сопротивления порождает и страх, длящийся десятилетиями. Именно этот страх позволяет политикам, которые делали свою карьеру на мемориализации венгерского сопротивления, теперь упрекать Украину, что она "безответственна" в своей борьбе.

Впрочем, я точно знаю, как преодолеть этот венгерский страх перед Москвой: именно выживание Украины в сопротивлении и станет окончанием этого вечного страха наших соседей и данью тем, кто погиб на улицах Будапешта в трагическом 1956 году. В окончательном варианте мы сделаем для их памяти и возмездия за их смерть гораздо больше, чем правительство Виктора Орбана.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Реклама

Главное за день

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

21:07 Политика
Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

20:23 Мир
Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:31 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 34635

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача 19334

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет 18475

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею 17959

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Последние новости

22:35

Заморозка войны и падение режима Путина: чего ждать при негативном сценарии

22:08

Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко

21:30

Без розжига и за считанные минуты: как легко разжечь уголь для шашлыкаВидео

21:07

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

20:46

Как венгры своим сопротивлением советским оккупантам спасли Европумнение

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
20:23

Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

20:22

Впервые со Второй мировой: выборы в Австрии выиграла партия с фашистскими взглядами - СМИ

19:59

Оба сценария катастрофические: как закончится война в Украине - прогнозВидео

19:45

"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

Реклама
19:40

Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – экспертВидео

19:31

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:23

Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой

18:58

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

18:35

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:30

Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецептВидео

18:24

Самый большой страх для крыс: что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов

18:19

"Ядерная доктрина": как Путин дал заднююВидеоблоги

18:13

Путина уберут - свои или чужиемнение

18:06

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – экспертВидео

18:01

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

Реклама
17:46

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:20

"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

17:12

Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

16:55

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

16:54

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

16:51

Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогнозВидео

16:27

Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

16:17

"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

16:04

"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

15:54

Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

15:45

Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

15:36

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

15:04

"На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы

14:39

Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

13:59

Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечойВидео

13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

Реклама
12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять