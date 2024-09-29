Как венгры своим сопротивлением советским оккупантам спасли Европу

Подавление сопротивления маленькой Венгрии изменило все и навсегда.

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Венгры и памятник Сталину, 1956 г.

Заявление ведущего советника венгерского премьер-министра Виктора Орбана с той же красноречивой фамилией о "безответственности" сопротивления российской агрессии уже вызвало волну возмущения среди его соотечественников. Ведь восстание 1956 года остается одним из главных событий в венгерской истории, оно создало миф о "народе свободы" и, в конце концов, изменило Европу и мир.

Последствия этого восстания, как по мне, до сих пор недооценивают сами венгры. Ведь во время него впервые и в последний раз после сталинских завоеваний времен Второй мировой войны было продемонстрировано, что целое общество выступает против коммунистической диктатуры. Даже легендарная "пражская весна" не связана с таким опытом, более того - она, как и коммунизм под властью югославского маршала Иосифа Броз Тито, создала иллюзию "социализма с человеческим лицом". Возможно, если бы не советская оккупация Чехословакии, развитие этой страны также пошло бы по пути потери власти коммунистами, но до этой оккупации сама коммунистическая номенклатура была во главе реформ - и через два десятилетия после "пражской весны" этим утопическим путем будет шагать Михаил Горбачев. А вот венгерские повстанцы сразу поняли, что с коммунистами им не по пути. Но особенностью ситуации было то, что во главе этого антикоммунистического восстания оказался не просто коммунист, но и бывший агент НКВД Имре Надь. Именно он - уже во главе не коммунистического, а многопартийного правительства - принял решение о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и обратился в ООН с просьбой защитить страну от советских оккупантов. Это, кстати, стало настоящим историческим прецедентом - пример именно Надя, а не лидера "пражской весны" Александра Дубчека привел и к запрету Коммунистической партии Советского Союза, и к краху социалистического лагеря и СССР. И что важно - во главе смертельных для коммунистов процессов оказались именно коммунисты: бывший кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин, бывший член политбюро ЦК КПУ Леонид Кравчук, бывшие лидеры коммунистов балтийских стран Альгирдас Бразаускас, Арнольд Рюйтель, Анатолис Горбуновс... Все они принимали решения, которые способствовали уничтожению коммунизма и утверждению независимости их стран. Со временем бывший член политбюро ЦК КПСС Эдуард Шеварднадзе возглавит Грузию и не позволит победить российским агентам, а бывший член политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев остановит пророссийских боевиков на границах Баку и не даст им закрепиться в Азербайджане. А Имре Надь, бывший член политбюро ЦК Венгерской партии трудящихся, окажется "крестным отцом" всех этих и многих других посткоммунистических политиков.

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Из окон советского посольства в Будапеште за восстанием внимательно следят два дипломата - посол СССР, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель КГБ Юрий Андропов и его помощник, последний председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Восстание и крах коммунистов перепугают их на всю жизнь. Эти влиятельные номенклатурщики будут бояться реформ даже тогда, когда необходимость изменений станет очевидной, но вместе с этим будут делать ставку не на партию, а на силовые структуры, именно на КГБ как на опору власти избранных. Если мы захотим узнать, когда именно был подписан смертный приговор Советскому Союзу и когда была зачата Россия Путина, мы можем вычислить даже точную дату - 23 октября 1956 года, день исторического выбора Имре Надя и смертельного испуга Андропова и Крючкова.

Своим пусть героическим, но недолгим сопротивлением советским оккупантам венгры спасли Европу. Мы недооцениваем популярность Советского Союза и коммунистических идей после Второй мировой войны, когда в обедневшей Европе именно генералиссимус Сталин считался настоящим победителем нацистов. Коммунисты наращивали влияние во многих странах за пределами советского лагеря, в ведущих государствах континента они входили в политические союзы с социалистами - и таким образом могли со временем прийти к власти. Берлинское восстание в июне 1953 года не произвело охлаждающего эффекта хотя бы потому, что для большинства европейцев через восемь лет после окончания войны немцы все еще были недавними врагами, а русские - жертвами и героями.

Однако подавление сопротивления маленькой Венгрии изменило все и навсегда. Коммунисты на десятилетия оказалась за политическим барьером, их взаимопонимание с социалистическими партиями было разрушено. Из компартий, продолжающих ориентироваться на Москву, выходят знаменитые интеллектуалы и писатели - но и обычные рабочие. И до Праги 1968 года Будапешт будет считаться главным европейским преступлением русских - шок настолько сильный, что Кремль будет опасаться вмешиваться в процессы изменений в Польше, только потребует, чтобы коммунисты не выпускали власть из рук. Вот что, оказывается, может сделать даже недолгое отчаянное сопротивление одного маленького народа великому захватчику!

Но неудача сопротивления порождает и страх, длящийся десятилетиями. Именно этот страх позволяет политикам, которые делали свою карьеру на мемориализации венгерского сопротивления, теперь упрекать Украину, что она "безответственна" в своей борьбе.

Впрочем, я точно знаю, как преодолеть этот венгерский страх перед Москвой: именно выживание Украины в сопротивлении и станет окончанием этого вечного страха наших соседей и данью тем, кто погиб на улицах Будапешта в трагическом 1956 году. В окончательном варианте мы сделаем для их памяти и возмездия за их смерть гораздо больше, чем правительство Виктора Орбана.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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