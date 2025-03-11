Как в РФ очумели от массированной атаки украинских дронов

Российские пропагандисты сокрушаются, что это была попытка демонстрации силы, накануне встречи в Саудовской Аравии.

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Атака по РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Налёты украинских дронов про россии в ночь на 11 марта 2025.

В ночь на 11 марта 2025 года по территории россии был совершён очередной налёт украинских ударных дронов. По сообщениям российской стороны, в налёте принимало участие 337 дронов и… все они были перехвачены российской ПВО! По некоторым сообщения называется невероятная цифра в 500 (!!!).

Такое различие между официальными сообщениями и профильными площадками говорит не только о несогласованности публикации материалов, но и явном провале работы ПВО, перед действительно массированным налётом дронов.

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Судя по сообщениям российской стороны, перехваты осуществлялись в областях и над городами, размещёнными в 500 км от границы с Украиной и, после длительного перерыва налёты были осуществлены по Москве. В целом, успешные налёты украинские дроны так осуществляли по Чувашии – 1 000 км от границы с Украиной и Астраханской области – за 1 500 км от границы.

Российские пропагандисты сокрушаются, что это была попытка демонстрации силы, накануне встречи Саудовской Аравии и такие налёты не будут иметь системного характера. Хотя есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание.

После того как США прекратили передачу Украине разведывательной информации, возникло много алармистских заявлений о том, что украинская сторона не сможет наносить удары вглубь россии. Но как показали последние дни, Украина успешно диверсифицировала американские разведданные, благодаря как партнёрам в Европе, так и собственными силами и возобновила удары вглубь рф на 500, 1000 и даже 1500 километров.

В 2024 году президент Украины отметил, что в 2025 производство ударных дронов может выйти на объём 30 тысяч в год, что сопоставимо 80 единицам готовой продукции в сутки. То есть, даже если поверить российским сообщениям о количестве дронов, при озвученном производстве, может наступить день, когда Украина сможет осуществлять массированные налёты на территорию россии каждые 4-5 суток.

А потому, нынешний массированный налёт, может быть не столько демонстрацией силы, накануне встречи в Саудовской Аравии, сколько проба пера, после как диверсификации американских партнёров, так и на фоне наращивания производства ударных дронов, позволяющего значительно нарастить и вывести на системный уровень удары по россии.

Кроме того, даже если предположить, что осуществлялся налёт роем в примерно 300 единиц, то это так же говорит о возможностях Украины проводить такие массированные налёты в контексте организации пусковых площадок и формирования пусковых групп.

Песков: "Очень здорово сработали наши военные, наши ПВО, и будем, надеется, что также будет дальше." Да. Дальше также будет. Ведь в речи президента от 2024 года было не только про 30 тысяч ударных дронов, но и крылатые ракеты…

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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