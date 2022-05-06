Как советники Кремля вынесли смертный приговор России

Лозунг "Zа Россию" равнозначен призыву умножить её на ноль / Reuters

Вопрос о том, почему рашисты символом вторжения выбрали букву Z латинского и натовского алфавита, так и не получил удовлетворительного объяснения, несмотря на всю очевидность. Сами рашисты дают объяснение: так само по себе получилось. Якобы войска вторжения из Западного округа метили свою технику этой литерой от слова "запад" на российском языке, а Восточного – литерой V от слова "восток" на том же языке.

Если им поверить, то возникает два новых вопроса. Первый, с какого перепуга армия РФ перешла на языковые стандарты НАТО, от которого она собралась "освободить" Украину? Это нонсенс после долгих поисков древних германских и скандинавских рун в символике Украины как однозначного подтверждения наличия в ней нацистов. Один московский попик так увлёкся этими поисками, что объявил герб Украины символом бога викингов, и на этом основании призвал к крестовому походу против язычников-украинцев. В итоге получается комично, после того как НАТО отвергло ультиматум Кремля от 17 декабря о самороспуске, армия РФ размалевала в феврале свою технику буквами НАТО и продолжает делать это до сих пор.

Второй вопрос, с каких пор в войсках РФ открылся конкурс армейского творчества по нанесению понравившихся знаков на вверенную им военную технику? Если это вольное народное творчество военных, то почему всё так однообразно по-имперски, и почему буквы взяты из латинского алфавита, а не кириллического. Притом, что ещё есть греческий алфавит, арабская вязь, китайские иероглифы и много другой интересной графики. Древние славяне с удовольствием использовали арабские буквы в орнаментации вещей, например, черниговские чаши. Выглядит красиво, похоже на арабский текст, но не читается.

Если в войсках объявлен такой конкурс, то почему на технике загадочные буквы на языке противника, а не понятные надписи на кириллице. Например, "УНР" – Уральская народная республика, или "ПМ" – Пермь Великая, "ГВН" – Господин Великий Новгород и так далее. Уссурийские полки могли бы морду тигра нарисовать, буряты-буддисты – колесо с восьмью спицами, а калмыки – буддийский цветок лотоса как символ их реки Волги. Общий девиз этого конкурса звучал бы лаконично "На Москву!". Знак конкурса – горящий Кремль – не требует специальных навыков в графике. Нарисовать горящую зубчатую стену и башню со шпилем и пятиконечной звездой на нём может даже ребёнок.

Поскольку такой конкурс не объявлен и указа о переходе войск РФ на языковой стандарт НАТО тоже нет, то появление буквы "Z" сначала на военной технике, а затем и в средствах пропаганды имеет другую причину.

В Кремле, разрабатывая план военного вторжения в феврале в Украину, продумывали и его политико-пропагандистскую составляющую. Восемь лет войны с Украиной показали: советские символы и смыслы имеют в этой войне крайне ограниченное применение и их нельзя использовать в самой РФ. Нельзя по той простой причине, что в этом случае партию "Единая Россия" надо переименовать в КПРФ, а президентом назначить Зюганова и объявить: двадцать лет власти путинистов – это потерянные годы для РФ.

В общем, даёшь вторую октябрьскую социалистическую революцию, пусть без стрельбы, но с конфискациями, которые можно назвать национализациями и экспроприациями, чтобы придать им иной смысл. После того как "Единая Россия" в унисон с КПРФ годами твердила: во всех бедах РФ виновны Чубайс и "либерасты" из правительства, реанимация советской символики и СССР ничего другого не может означать. Не только в теории, но и на практике.

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Но это не устраивает кремлёвскую партию власти и "глубинное государство". Даже большинство чиновников среднего звена. Российская бюрократия как класс меньше всего хочет тотальных чисток под коммунистическими лозунгами и красными флагами, поскольку их логика, особенно первые два десятка лет, не поддаётся прогнозированию, как показывает история всех коммунистических стран.

Российская бюрократия вполне согласна на ограниченные люстрации от коррупционеров и путинистов от команды Навального, так как он парень в доску свой, и это не очень больно. Но она категорически не согласна на тотальный слом старого госаппарата по заветам Ленина и Дзержинского или на чистки госаппарата методами Сталина и его наркомов внутренних дел. Однако именно о таких вещах и мечтают не только коммунистические группы, называющие Зюганова и КПРФ предателями, но и весьма большая по рейтингам часть населения, которая позитивно оценивает Сталина как менеджера. В самой КПРФ тоже есть подобные группы, а большинство населения просто жаждет мести и без вникания в нюансы истории советского марксизма. Чем дальше от Москвы – города-паразита, тем больше процент тех, кто мечтает о возмездии чиновникам и другим обидчикам.

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Насколько в Кремле изначально адекватно оценивали вероятность такого русского бунта под флагом Сталина-Троцкого, показывает арест Михаила Ходарковского и разгром ЮКОСА за финансирование ими коммунистов. Затем по следам стояния на Болотной было показное дело Сергея Удальцова и "Левого фронта". В 2017 году появилось такое же показное "Дело Сети" или "Пензенское дело" об анархистах и леваках, якобы готовивших в 2018 году теракты под президентские выборы и чемпионат мира по футболу. Информация о задержаниях членов разных групп за реанимацию порядков СССР регулярно вводится спецслужбами и полицией в росСМИ в плане их профилактики.

В Кремле опасаются "красного реванша", что налагает существенные ограничения на использование им под копирку советской риторики и символики. Даже в оккупированных районах Украины применение её спустя некоторое время для Кремля нежелательно. Поэтому в Донецке и Луганске местных коммунистов оккупационные власти и не допускали к тому, что они называли выборами. С донбасским коммунистами российские оккупанты с 2015 года поступают также, как и "киевская хунта". Не сажают, не расстреливают, террористами не объявляют, и даже официально не запрещают, но к выборам не допускают и на телеканалы не приглашают.

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С коммунистами Донбасса ещё и та проблема, что они могут вспоминать свою историю с 1918 годом, заговорить о "боротьбистах" и "укапистах", и потребовать от Кремля признать право на существование украинского народа и своё право представлять его интересы. В Кремле это предвидели, поэтому за два года до революции 2014 года создали на всякий случай в Харькове и Киеве группы необоротьбистов как национал-коммунистов. Но на практике, как показал 2014 год, они стали типичными российскими имперскими группами. Однако помимо них в Донецкой и Луганской областях были и не фальшивые национал-коммунисты. В условиях оккупации и недовольства Путиным в самой РФ их число и влияние неизбежно росли бы, что Кремлю ни к чему. Поэтому ещё в 2015 году оккупанты попросили коммунистов Донбасса не мельтешить, что те с готовностью и сделали.

Кремль завоевание Украины с 2014 года проводит не под серпастым и молотастым красным флагом, а под двуглавым имперским орлом на флаге в три полосочки, которого и сажает на все сотворённые им "республики". С полосочками можно маневрировать, но двуглавый орёл на них обязателен. Между фанатами Сталина в Кремле и среди народонаселения есть одно, но важное расхождение в вопросе о реставрации СССР. Для первых это захват земель и побольше, для вторых это отстрел местного начальства и побольше.

Это расхождение и накладывает ограничения на применение советской символики при завоевании Украины. Советники Кремля вынуждены придумывать для него какую-то новую символику, но такую, чтобы она имела советские имперские корешки, как и они сами. Если рисовать серп, молот или пятиконечную звезду на танках, то это дать карт-бланш КПРФ на второй октябрьский переворот. Двуглавого орла рисовать трудно и слишком по-имперски. Поэтому советники Кремля в феврале и страдали над вопросом, что бы такое придумать, тем более, что не исключали вероятность затяжной войны, если войска НАТО встанут на защиту Украины или окажут поддержку поставками вооружений в стиле ленд-лиза.

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Поскольку затяжная война требует мощной информационной поддержки, своих лозунгов и символики, то парочка советников Кремля взяла знакомое "За родину, за Сталина" и сделала из него "За Россию, за Путина". Всем понравилось. Это был привычный ход мысли, раньше они придумывали в таком стиле названия для партий "За жизнь" Рабиновича, "За правду" Прилепина и другие. Но от них требовали не очередного "За что-то", а графики, удобной для быстрого нанесения. Кириллическая буква "З" – это цифра три и маркированная ею армия РФ имела бы вид троечников. Тут одного советника и осенило – давайте возьмём латинскую "Z" и заменим ею кириллическую "З", как делают, например, те, у кого на клавиатуре нет букв кириллического алфавита.

Так и появилась маркировка вторжения литерой "Z", которую и начали лепить ко всему, по мере того как пресловутая "специальная военная операция" стала затягиваться. Написание "Zа Россию" в её контексте имеет иной смысл, чем "За Россию", где все буквы кириллицей. Кириллическое написание "За Россию" внимания не привлечёт и вызывает политическую аллергию у россиян, так как это постоянный предвыборный слоган "Единой России". Но если писать как латинское "Z", то тут и сакральный смысл, и надежда на мобилизующий эффект. Так родился весьма графически удобный буквенный символ вторжения. "Натовский алфавит" оказался круче кириллицы. Европейцам также легче понять, что в 2022 году означает эта буква на стенах в Париже, Риме или Берлине, чем если бы вместо неё российская агентура чертила на них какую-нибудь незнакомую кириллическую букву или другой символ. Наносить на технику латинскую букву "V", устоявший знак победы, генштаб РФ велел в основном из-за правила не класть все яйца в одну корзину.

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Но изобретатели этого символа вторжения и войны не учли, что зет или зеро – это ещё и традиционное буквенное обозначение нуля. Так что лозунг "Zа Россию" равнозначен призыву умножить её на ноль. Советники Кремля, сами того не подозревая, вынесли на эзотерическом уровне смертный приговор России и приведение его в исполнение передали Вооружённым силам Украины.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук