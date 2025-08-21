Как с Путиным договариваться?

После хорошего плодотворного разговора на Аляске, который невиданно приблизил мир, сегодня ночью/утром Путин:
• Ударил по жилому дому в Харькове, убил 7 человек (в том числе – двух детей), число жертв может вырасти, т.к. ещё люди под завалами;
• Ударил по Запорожью, убил 3 мирных жителей, более 20 раненых;
• Ударил по одному из корпусов университета в Сумах.
Т.е., связка "хороший разговор – атака на мирные города" никуда не делась.
Это к вопросу о любых обещаниях Путина.
Также нанесён очередной удар по нефтебазе SOCAR в Одессе. Эту атаку можно было бы воспринять как симметричную и отнестись философски, если бы не акцентированные попытки россиян навредить всем украинско-азербайджанским проектам. Явный привет Ильхаму Алиеву и косвенный – миротворческим усилиям Трампа на Кавказе.
Продавливать Украину в таких условиях – ну, странно.
О персоне: Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
