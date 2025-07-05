Путин публично делает из Трампа рыжего клоуна

Не Трамп рискует проиграть войну против недоимперии.

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Трамп и Путин / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин с видео

Сочувствую всем, кто пострадал во время очередной воздушной атаки. Поздравляю всех, кого избежали вражеские "шахеды" и ракеты общим количеством более 500.

Уже видел официальные релизы, будто эта ночь в Киеве была самой ужасной за время войны. Это неправда - в начале было значительно хуже. Но мы действительно по причине нехватки зенитных ракет возвращаемся к тем беспомощным временам, когда "Искандеры" и "Кинжалы" проходили беспрепятственно.

К сожалению, в этом смысле ситуация может ухудшаться, и к этому надо быть готовыми. Морально, прежде всего.

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Интересно, когда Д. Трамп наконец поймет, что его пустые разговоры с кремлевским фюрерком публично делают из него рыжего клоуна (кем он, собственно, и является)? Поэтому, чтобы окончательно не потерять влияние на мировые процессы, с путиным надо не разговаривать, а действовать. И поймет ли это Трамп вообще?

Как написал мой товарищ: Украина мощно и героически создала "Коалицию дронов", куда входит 20 стран. А по количеству и качеству дронов, в первую очередь, дальних, продолжаем существенно проигрывать врагу. И так практически во всем. Имитация вместо результата.

Не Трамп рискует проиграть войну против недоимперии. Это мы, украинцы, движемся по этому роковому сценарию. К дефициту ракет в этом году могут добавиться еще и проблемы с деньгами.

Не пугаю. Просто не хочу, чтобы те, кто упорно продолжают жить мирной жизнью, истерично предлагают "не нагнетать" и всячески избегают темы срочной перезагрузки власти для спасения ситуации, потом не говорили, что их не предупреждали.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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