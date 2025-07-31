Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Путинский режим разрушает все в мире?

Гарри Каспаров
31 июля 2025, 08:10
59
Только одно решение у России появится шанс перейти к цивилизованному пути развития.
Путин
Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Надо понимать, что депутинизация — это лишь часть необходимого процесса. Путинский режим не возник на пустом месте. Сегодня уже очевидно: в 1991 году была допущена грубейшая стратегическая ошибка — считать, что крах коммунистического режима означает начало новой жизни. На самом деле корни проблемы уходят глубоко — в имперский менталитет.

Путинский режим сегодня исторически является проводником безумной имперской идеи — в её самой агрессивной форме. Но устранения одного Путина будет недостаточно. Сохранение имперского ядра России — гарантия того, что мы снова и снова будем наступать на одни и те же грабли.

Война сегодня — это последний рубеж, единственный способ сохранить систему в её нынешнем виде, работающем исключительно на имперскую парадигму. Никаких других сценариев позитивных политических перемен в нашей стране не существует — кроме полного и тотального разгрома путинской армии в Украине. В сознании наших соотечественников идея империи должна окончательно умереть. Только тогда у России появится шанс перейти к цивилизованному пути развития.

видео дня

О персоне: Гарри Каспаров

Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Гарри Каспаров Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

"Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

08:51Мир
Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

08:23Фронт
РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавших

РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавших

07:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Китайский гороскоп на сегодня 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

Китайский гороскоп на сегодня 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

Последние новости

08:44

Зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве: дочь Келлога назвала причину

08:37

"Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

08:23

Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Путинский режим разрушает все в мире?мнение

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
07:34

РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавшихФотоВидео

07:10

Чем отличаются 2 девушки: ответ нужно найти за 19 секунд

06:35

В Киеве - "прилет" в жилой дом: сложился целый подъезд, под завалами людиФотоВидео

06:10

Враг начал бояться: что нужно Украине для атак по РФмнение

Реклама
06:00

С одинаковыми прическами: Настя Каменских засветилась с мамой

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти букву P

05:30

Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

04:56

Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему

04:15

Гороскоп на август 2025 для Тельцов: Венера принесет романтику, Уран – новые деньгиВидео

03:34

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком, пьющего воду, за 49 с

02:52

РФ может прекратить огонь: появился неожиданный прогноз по срокам перемирия

02:31

Популярная украинская певица объявила о беременности

02:15

Сильнейшая энергия сердца: 4 даты рождения, которые излучают свет и тепло

02:10

Отбили прорывы на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв

Реклама
01:52

Даже 15 лет спустя: Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца

01:30

Миссия выполнима: 63-летний Том Круз подтвердил роман с 37-летней красоткой

00:22

Что означает саранча в доме: народные приметы дают неожиданный ответ

30 июля, среда
23:30

Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицуФотоВидео

23:30

Где спрятан кот: только люди с навыками детектива угадают за 24 секунды

22:57

В США предложили новую схему поставок оружия Украине за счет союзников – WSJ

22:54

Россия и Китай готовят совместные маневры: эксперт рассказал, чего стоит ожидать

22:00

Как ухаживать за арбузом: секрет быстрого созревания даже в северных регионах

21:47

Молчунья Анастасия Стоцкая срочно покинула РФ - что произошло

21:27

"Учебки" на полигонах может не стать: Сырский анонсировал важные изменения

21:22

"Давление может сработать": Зеленский согласовал принципы соглашений с США по оружию

20:42

Правило 80 километров: почему эксперты советуют не доводить бак до "сухого"

20:36

"Оно не работает": Елена Шоптенко развелась с мужем и назвала причину

20:26

58-летняя Памела Андерсон начала встречаться с 73-летней суперзвездой

20:25

Немытая Европа - правда или миф? История гигиены без прикрас

20:10

Белье из стиралки ослепит чистотой: одно натуральное средство сотворит чудоВидео

19:52

Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: в ВСУ разгадали замысел врага

19:46

Орбан сделал неожиданное заявление о Зеленском и разразился цинизмом

19:41

Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

19:25

Последний день перед Успенским постом: что нельзя делать дома 31 июля, приметы

Реклама
19:21

На Покровском направлении ситуация критическая: 6 бригад могут попасть в окружение

19:15

Смех сквозь кровь: самые глупые причины войн, которые стали реальностью

19:10

Зачем в Украине хотят запретить публичное исполнение песен на русском языкемнение

19:08

Почему не отключается насосная станция: простое и быстрое решение проблемыВидео

19:02

"Сапсан" уже на подходе: Шмыгаль намекнул, когда заработают баллистические ракеты

18:27

Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

18:17

"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

18:13

Как украинский язык сформировал русский: языковая правда вне имперских мифов

18:05

Идеально сохранится до весны: где правильно хранить картошку в квартиреВидео

18:02

"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять