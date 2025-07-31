Как Путинский режим разрушает все в мире?

Только одно решение у России появится шанс перейти к цивилизованному пути развития.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Надо понимать, что депутинизация — это лишь часть необходимого процесса. Путинский режим не возник на пустом месте. Сегодня уже очевидно: в 1991 году была допущена грубейшая стратегическая ошибка — считать, что крах коммунистического режима означает начало новой жизни. На самом деле корни проблемы уходят глубоко — в имперский менталитет.

Путинский режим сегодня исторически является проводником безумной имперской идеи — в её самой агрессивной форме. Но устранения одного Путина будет недостаточно. Сохранение имперского ядра России — гарантия того, что мы снова и снова будем наступать на одни и те же грабли.

Война сегодня — это последний рубеж, единственный способ сохранить систему в её нынешнем виде, работающем исключительно на имперскую парадигму. Никаких других сценариев позитивных политических перемен в нашей стране не существует — кроме полного и тотального разгрома путинской армии в Украине. В сознании наших соотечественников идея империи должна окончательно умереть. Только тогда у России появится шанс перейти к цивилизованному пути развития.

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О персоне: Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

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