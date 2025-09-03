Как Путин выдал свои страхи

Кто может угрожать жизни Путина? Внешние враги — вряд ли.

Типичная оговорка по Фрейду. Путин чувствует себя затравленным и боится за свою жизнь. Нормальный человек обычно отвечает на дежурный вопрос: "Как вы поживаете?" — чем-то типа: всё "хорошо", "нормально", "по-разному" или "ок".

Только участник ежедневных мясных штурмов, заказанный конкурентами мафиози, смертельно больной или другой человек, ежеминутно ощущающий реальную угрозу своей жизни, может ответить на такой вопрос так, как Путин ответил сегодня Фицо:

— "Если я жив, то это уже хорошо".

Кто может угрожать жизни Путина? Внешние враги — вряд ли. Европейцы не только не в состоянии, но и морально не готовы его устранить. Американцы при Трампе — тоже. Украина, к сожалению, пока не имеет таких возможностей и технологий. Путин, вероятно, боится не только внешних врагов, но прежде всего своих приближенных. Если диктатор на дежурный вопрос "Как дела?" отвечает "Жив — уже хорошо", значит, он в любой момент ожидает нож в спину от собственного окружения.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

