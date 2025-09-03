Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Путин выдал свои страхи

Игорь Эйдман
3 сентября 2025, 19:10
166
Кто может угрожать жизни Путина? Внешние враги — вряд ли.
Путин, армия РФ
Путин и армия РФ / Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Типичная оговорка по Фрейду. Путин чувствует себя затравленным и боится за свою жизнь. Нормальный человек обычно отвечает на дежурный вопрос: "Как вы поживаете?" — чем-то типа: всё "хорошо", "нормально", "по-разному" или "ок".

Только участник ежедневных мясных штурмов, заказанный конкурентами мафиози, смертельно больной или другой человек, ежеминутно ощущающий реальную угрозу своей жизни, может ответить на такой вопрос так, как Путин ответил сегодня Фицо:

— "Если я жив, то это уже хорошо".

видео дня

Кто может угрожать жизни Путина? Внешние враги — вряд ли. Европейцы не только не в состоянии, но и морально не готовы его устранить. Американцы при Трампе — тоже. Украина, к сожалению, пока не имеет таких возможностей и технологий. Путин, вероятно, боится не только внешних врагов, но прежде всего своих приближенных. Если диктатор на дежурный вопрос "Как дела?" отвечает "Жив — уже хорошо", значит, он в любой момент ожидает нож в спину от собственного окружения.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

19:56Война
ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:09Фронт
Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

19:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Последние новости

20:35

"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

20:28

Четыре знака зодиака-женщины, которые доминируют в отношениях

20:22

"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

20:17

Простой дедовский метод: садовод рассказала, как сохранить морковь свежей до весныВидео

19:56

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

Реклама
18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

Реклама
16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: новый продюсер сделал серьезное заявление

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

Реклама
12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять