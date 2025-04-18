Как Путин "разводит" Трампа

Путин водит Трампа за нос, чтобы впоследствии выставить полным идиотом. Никакие договоренности между США и Россией невозможны.

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Трамп сядет в лужу, Путин его обманет / Коллаж: Главред

Трамп отказывается предоставлять Украине системы Patriot и другое вооружение даже за деньги, пишет BILD. Несогласие Трампа даже на коммерческий вариант сделки, то есть даже на продажу оружия Украине, свидетельствует о наличии у него определенных договоренностей с Россией. По его мнению, эти договоренности могут быть разрушены, ведь если бы сейчас американцы начали продавать оружие Украине, россияне бы обиделись. Другой логической причины здесь нет.

Ведь сейчас речь идет о возможности США, а именно американского военно-промышленного комплекса, зарабатывать деньги, что вполне вписывается в идеологию Трампа – ничего не предоставлять бесплатно, только продавать. В таком сотрудничестве не было бы никакого проигрыша США: это и реклама для продукции ВПК США, и заработок, и имиджевые преимущества. К тому же речь идет не о наступательном вооружении, а о системах ПВО, защищающих гражданских, что политически можно было бы продать как защиту украинских граждан от терактов России.

Какого-то другого объяснения, кроме наличия договоренностей между Трампом и Путиным, здесь нет и быть не может.

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В публикации BILD также говорится о том, что Трамп, мол, не хочет продавать оружие, чтобы не усложнять переговоры с Путиным. Но такая причина – это обман, манипуляция, потому что разоружение никогда не было основой продуктивных переговоров.

Вопрос в том, какова цель этих переговоров с Москвой, по мнению Трампа. Если цель сводится к перезагрузке отношений с россиянами, не считаясь с интересами Украины, тогда все логично. Потому что так Штаты договариваются с Путиным, перезагружают отношения, восстанавливают торговлю, инвестиции и т.д., а Украина выступает препятствием в этом процессе.

Что мог пообещать и предложить Путин Трампу, чтобы принимались решения, которые не идут на пользу США, да и самому Трампу ни имиджево, ни политически не добавляют баллов? Ответ очевиден: Путин пообещал содействие и всестороннюю помощь в заключении соглашения с Ираном по иранской ядерной программе. Недаром Уиткофф одновременно является переговорщиком и с Россией, и с Ираном. Путин вполне мог предложить Трампу помощь в заключении этой сделки, использовав свое влияние на Иран. И это Трамп мог бы продать как большую геополитическую победу и реализацию своих обещаний.

Другой момент – это кейс Дмитриева. Звучит много обещаний по добыче редкоземельных металлов в России, допуску США к ресурсам Арктики, приходу американских корпораций в российскую нефтегазовую добывающую сферу. Кроме того, недаром появилась информация относительно Северного потока и того, что его хотят перекупить американцы. То есть Путин обещает Штатам, как, кстати, и Китаю, расплатиться за все российскими природными ресурсами, причем сделать это достаточно щедро.

Вообще, у меня такое ощущение, что все эти идиотские требования Трампа к Украине, связанные и с ресурсной сделкой, и с 350 миллиардами долларов, которые непонятно откуда взялись, являются результатом переговоров американцев с россиянами. Не исключаю, что Россия пообещала Трампу 350 миллиардов, и теперь он предлагает украинцам перебить эту ставку.

Трамп не производит впечатление слишком умного деятеля хотя бы потому, что постоянно говорит, что доверяет Путину. То есть он доверяет тому, кто постоянно нарушает договоренности и методично уничтожает систему международных отношений. При этом Путин водит Трампа за нос. Ведь никакие договоренности между Россией и США невозможны, чего бы там ни хотел Трамп. И на это одна объективная причина: Путин – старый КГБшный параноик, который с детства приучен не доверять американцам, Западу. Соединенным Штатам он не просто не доверяет – он их ненавидит и хочет уничтожить. Для него это идея фикс, потому что он убежден, что американцы постоянно ему мешают, в частности тем, что устраивают майданы в Украине.

Путин тактически может согласиться на определенные договоренности с Соединенными Штатами, но сугубо для того, чтобы "развести оппонента", обмануть его. Поэтому Путин просто будет водить Трампа за нос, чтобы демонстративно показать его слабость.

С американцами Путин не договорится еще и потому, что убежден, что американцы мечтают его убить и, таким образом, отстранить от власти, как они сделали, например, с Каддафи. Путин постоянно говорит о Каддафи – похоже, образ Каддафи прочно засел в его голове, что и формирует путинскую паранойю. В том, что произошло с Каддафи, Путин винит США – мол, Каддафи поверил американцам, пошел с ними на сделку, и вот что с ним произошло.

Поэтому Путин будет вводить Трампа за нос, чтобы потом выставить его полным идиотом.

Для Трампа и США эти подыгрывания Путину закончатся плохо. Ведь так происходит разрушение международного авторитета США и традиционных союзов. Трамп уверенно ведет США к краху их геополитической мощи. И потом уже даже новый американский президент ничего не восстановит, кто бы им ни был.

Если говорить о том, как на способность Украины обороняться может повлиять тот факт, что мы, возможно, не будем иметь возможности даже покупать американское оружие, то следует вспомнить о двух ключевых позициях. Первая – это разведданные, а также интернет, Starlink. И вторая позиция – это системы ПВО и ракеты к ним. То есть системы Patriot и ракеты к ним мы можем взять только у американцев. Понятно, что это негативно повлияет на украинскую способность защищаться от российской баллистики.

Но баллистику Россия использует сугубо с террористической целью – чтобы было больше жертв среди гражданских, и это негативно влияло на моральный дух украинцев. А получается так, что политика Трампа создает благоприятные условия для российского терроризма. Это даже не столько о поддержке обороноспособности Украины, потому что стратегические объекты тем или иным образом будут защищены, в конце концов, их можно перевести под землю, как это делает Иран. А вот гражданские объекты все чаще будут жертвами российских атак.

Таким образом, Трамп, а вместе с ним и США становятся соучастником российского терроризма. И кровь украинцев в том числе на руках Трампа.

И Трамп таким образом не сделает Украину более сговорчивой, а, значит, его миротворческая инициатива заходит в тупик, и сам Трамп "сядет в лужу". Впрочем, ему не впервые садиться в лужу и не в последний раз. Зато он себе памятники ставит – так, за четыре года Соединенные Штаты превратятся в СССР, только в Союзе были памятники Ленину, а в Штатах будут памятники Трампу. И, похоже, его это вполне удовлетворяет. Он будет садиться в лужу и при каждом удобном случае ставить себе памятники – "от благодарных американцев", от работников какого-то там мичиганского завода. Но рано или поздно сменится власть в США, которая с рвением будет сносить эти памятники – как у нас был "ленинопад", так в Штатах будет "трампопад". Более того, памятники там будут сносить, как и в Украине, даже не по инициативе власти, а по инициативе низов – людей, которые выйдут на протесты.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевеченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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