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Как победить РФ без Трампа?

Александр Кочетков
6 июня 2025, 08:10
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Никакой Трамп не фантастический переговорщик, никакой не успешных миротворец и никакой не властелин мира.
Как победить РФ без Трампа?
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин с видео

Д. Трамп в очередной раз пообщался по телефону с кремлевским фюрерком и в очередной раз в восторге от его геополитической мощи. Настолько, что наперед готов простить и оправдать российские "удары мести" по мирным городам Украины, а иначе россияне и не умеют (удар КАБами по центру Херсона тому подтверждение). А еще хочет привлечь фюрерку к урегулированию ситуации с потенциальным созданием Ираном ЯО, что, фактически, превращает путина из военного преступника в голубя мира и спасителя человечества. На пару с Трампом.

Но это все слова в виде постов в соцсетях, которые то исчезают, то возвращаются - в зависимости от того, кто последний зайдет в Овальный кабинет и нашепчет Трампу что-то в ухо. А вот дела весьма красноречивы. Именно после телефонного разговора с Путиным, когда совершенно понятно, что по Украине будут бить сотнями шахедов, Пентагон вдруг решил передать подрыватели для зенитных противодронных ракет, которые по решению еще Байдена были предназначены Украине, своим войскам на Ближнем Востоке (там есть нюансы, поэтому посмотрим, как оно будет).

Усиление украинской ПВО говорите? И кто-то еще не верит, что Трамп воспринимает Путина не как врага и даже не как соперника, а как приятного надежного партнера... А вот В. Зеленский для главы Белого Дома - категорически некомфортное лицо.

видео дня

Потому что постоянно - сознательно или нет - своим пребыванием на должности президента Украины напоминает, что никакой Трамп не фантастический переговорщик, никакой не успешный миротворец и никакой не властелин мира. Потому что на его хаотичные маневры уже и биржевые индексы реагируют более сдержанно, а мировые лидеры вообще используют Трампову зависимость от комплиментов и лести.

После избрания Трампа мир вокруг Украины стремительно меняется. А вот Украина - нет. Речь о давно назревшей и перезревшей модернизации принципов военно-политического руководства страны, а не только о замене командования на дроновом направлении, что, безусловно, положительно и важно, но при сохранении системы особого результата не даст.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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