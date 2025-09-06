Укр
Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"

Александр Коваленко
6 сентября 2025, 08:10
174
Углубление на Доброполье не только провалилось с треском, но и стёрло в труху уже больше трёх батальонов РОВ.
Покровск, армия РФ
Покровск / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

В любой непонятной ситуации включай план "Труба"… Итак, на Покровском направлении РОВ решили повторить операцию "Поток", больше известную как - "Труба". Повторение российским оккупантам не удалось, но важно понимание, с чего вдруг чмобиков опять запихнули в трубу, ползать на пузе по фекалиям. Напомню, что сама операция "Труба", проведённая в Курской области, для "прорыва" в Суджу, вообще не имела смысла. "Уникальная" и "эффективная" операция "Поток/Труба" была не более чем попыткой генерала Лапина оправдать свою бездарность.

Операция "Поток" стала прорабатываться за три недели до того, как СОУ уже начали процесс вывода основных сил из Курской области и, стартовала тогда, когда украинская сторона перестала получать разведданные от США, а логистика с украинскими подразделениями в Курской области значительно ухудшилась, что и послужило причиной отвода украинских войск.

То есть, операция "Поток" началась тогда, когда об отводе украинских войск уже было принято решение в Генштабе ВСУ и под прикрытием арьергарда они отходили южнее, в том числе и из Суджи. Иными словами, смысла на тот момент в проведении операции "Поток" не было никакого! В целом, прорыва в Суджу могло и не быть по трубе, потому как генералу Лапину, командующему ГВ "Север" предлагалась высадка десанта с вертолётов. В операции предлагали задействовать 2-3 звена вертолётов Ми-8, с возможностью десантирования от 150 до 250 человек, и звена прикрытия ударными вертолётами Ми-28Н. Подлётное время к месту высадки, с учётом 15 километров трубы, около 2-3 минут.

Но Александр Лапин отказался от десантной операции, не захотев рисковать вертолётами, выбрав вариант с трубой и начал её тогда, когда она уже толком и не нужна была… И всё ради того, чтобы восхитить высшее военно-политическое руководство, после оглушительного позора в Курской области и неспособности справиться с украинскими войсками без подкрепления со стороны северокорейцев. Что же до Покровского направления, то тут "Труба 2.0" актуализировалась по той же причине, что и на Курщине – чтобы скрыть свои провалы пафосной кринжатиной.

Дело в том, что углубление на Доброполье не только провалилось с треском, но и стёрло в труху уже больше трёх батальонов РОВ. В первоначальном углублении принимали участие от 250-300 тел противника, которые с 8 по 9 августа максимально углубились, через уязвимое место, которое своевременно было купировано и срезано. В итоге, 51-я ОВА, а именно она отвечала за эту авантюру, стала направлять к уже имеющимся 114-й, 132-й ОМСБр дополнительные подразделения, например, из состава 1-й и 9-й ОМСБр, занятых в боях на Родинском и Красном Лимане.

Результатом настойчивых попыток РОВ пробиться к Доброполью стало то, что за неделю этих наскоков леммингов потери только на этом направлении составили около 1 300 200-х и 300-х. И вот, через пару дней будет месяц, как началась Добропольская авантюра РОВ, а 51-я ОВА не может ничем похвастаться кроме как того, что она бросила Торецкую агломерацию, сорвала наступление на Покровск, затормозила весь восточный фланг и всё этой ценой потери сил и средств, сопоставимых с тремя батальонами, что в нормальной армии уже послужило бы причиной отвода трёх бригад на восстановление боеспособности. И вот, на фоне такого оглушительного провала, вспоминают об операции "Труба", которой попытаются отвлечь внимание от сточенных бригад на Добропольском направлении.

Тем более, что под Покровск перебрасывают подразделения 40-й и 155-й ОБр МП, 177-го ОП МП, 11-й ДШБр и 76-й ДШД, которые и должны будут не только усилить 51-ю ОВА, но и компенсировать понесённые ею потери. Хотя, такая передислокация явно говорит о серьёзном ослаблении Курской группировки РОВ и снижении давления на Сумскую область, со всеми вытекающими. Зачем РОВ было нужно Допропольское заглубление?

До сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Вероятнее всего, показать накануне встречи путина и Трампа на Аляске, что российские войска продолжать не просто наступать, но и "прорывают" украинскую оборону.

Но, получилось ровным счётом всё наоборот, причём настолько глобально, что для исправления критической ситуации приходится стягивать силы и средства с другого не менее провального участка – Сумской "буферной зоны", по сути, мягко анонсируя "жест доброй воли". И вот как на фоне этого круговорота кринжатины не вспомнить о "Трубе"?

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко Покровск война России и Украины
