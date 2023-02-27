Победа в войне значительно усилит влияние Украины, в первую очередь, на европейской политической арене.

Тука рассказал, как изменится роль Украины в мире после победы / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Главред

Я абсолютно убежден в том, что мы победим. Потому поговорим о том, как изменится роль Украины после победы.

Победа в войне значительно усилит влияние Украины, в первую очередь, на европейской политической арене. Понятно, что такого усиления ждут и хотят далеко не все европейские страны, и к этому надо относиться с пониманием, это нормально, потому что у каждого есть свои собственные интересы.

Вместе с тем, после победы на карте Европе появится государство, которое фактически будет иметь если не самую мощную армию, то одну из самых мощных. Игнорировать этот факт европейцы не будут, поэтому очень быстро Украина будет принята в систему НАТО.

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Что касается экономического развития, то в Европе и США немало довольно прагматичных людей, которые прекрасно понимают и осознают, что после такого финансово-экономического уничтожения, которому подверглась наша страна и которому мы продолжим подвергаться ежедневно еще не один год, Украине необходимо оказать помощь для очень быстрого экономически возрождения. Потому что иначе страна-нищий, одна из крупнейших в Европе по территории и количеству населения, станет огромным очагом нестабильности в Европе. Это совершенно не соответствует интересам европейских стран.

Поэтому убежден, что будут предложены механизмы вроде Плана Маршала. Хотелось бы только одного, чтобы расходование каждого доллара и евро, которые будут поступать в нашу страну, происходило под тремя-пятью слоями контроля со стороны стран-доноров.

У экономистов разные прогнозы относительно экономического возрождения и сценариев. Потому что если брать, например, восточную часть нашего государства, где превалировала тяжелая промышленность, то сейчас есть сомнения, как и что там восстанавливать. Ведь наиболее прогрессивные страны сейчас успешны в других направлениях экономической деятельности, не в индустриальной сфере. Стоит ли восстанавливать такой способ хозяйствования, который был на востоке – риторический вопрос.

Более того, есть большие сомнения, что при нынешних обстоятельствах найдутся желающие восстановить, например, такое предприятие как Азовсталь, что является крупнейшим сталеплавильным предприятием в Европе, потому что конкуренция никому не интересна.

Поэтому у меня есть большие сомнения в том, что партнеры будут заинтересованы в возрождении такого предприятия. Кроме того, посмотрите в интернете видеосъемку с дрона Азовстали, чтобы иметь понимание, что надо восстанавливать: это город в городе, который просто уничтожен, стерт с лица земли. На восстановление потребуются миллиарды.

И таких примеров, как Азовсталь, к сожалению, у нас немало.

Так что убежден, что план будет разработан, предложен и реализован. Насколько успешно – во многом это будет зависеть от нас и контроля, который будут осуществлять страны, которые будут предоставлять средства.

Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА специально для Главреда