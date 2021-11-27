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Как хороший сценарий становится плохим

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

27 ноября 2021, 18:49

Правительство Шмыгаля недооценивает реальные угрозы резкого повышения цен на энергоресурсы, тепло и горячую воду.

Деньги, кошелек
Каждый украинец должен различным кредиторам до 60 000 гривен / УНИАН

Теперь мы видим лишь процесс управления горем людей из-за рекордного роста бедности. Ну, а Зеленский со Шмыгалем в который уже раз лукавят, когда обещают, что в дальнейшем не будет повышения тарифов ЖКХ и цен на газ для населения.

Ведь девальвация гривны, перманентное подорожание импорта, рост стоимости бензина, прочее-прочее и ожидания людей, что всё и дальше будет только дорожать, конечно, сказывается на падении потребительской активности населения и на совокупном спросе. А падение потребительского спроса означает лишь одно – внутренние секторы нашей экономики, т.е. малый и средний бизнес будут расти очень медленно, если вообще будут расти.

И то, что еще несколько лет назад казалось бредом, теперь обсуждается на достаточно высоком уровне. Но главное, чтобы не получилось, как всегда: у нас многие смеются над законодательством и постановлениями Кабмина, а потом плачут от этих же законов и правительственных решений. Более того, скорость принятия решений Урядом Шмыгаля явно отстает от развития кризиса в отрасли ЖКХ и энергосекторе.

Да и наш главный международный кредитор - МВФ – потребовал от Кабмина за полученный в ноябре кредит в размере всего лишь 699 млн долл. США отказаться в следующем 2022 году от льготных тарифов на газ, электричество, отопление и горячую воду для населения. В частности, согласно меморандуму с МВФ, на ЖКХ из госбюджета будет компенсировано всего лишь 12,4 млрд грн, остальное должны компенсировать местные бюджеты (правда, пока еще не известно, насколько обеднеют местные бюджеты).

Вот почему складывается устойчивое мнение, что правительство Шмыгаля недооценивает реальные угрозы резкого повышения цен на энергоресурсы, тепло и горячую воду. И непонятно, зачем на заседаниях Кабмина обсуждать те проекты решений, которые были бы хорошими 2-3 года назад, но теперь, например, о проблемах субсидий – уже поздно говорить.

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Да, события у нас развиваются стремительно и в основном по неблагоприятному сценарию. Даже аналитики МВФ не могут нарисовать для Украины хороший сценарий. Также хороший сценарий от Кабмина на деле становится плохим. Не говорю уже о том, что есть еще и страшный сценарий, а также - катастрофический. Ко всему этому соотношение госдолг/ВВП в Украине только растет. И конца этому не видно.

Читайте такжеПочему в газовых проблемах Украины виноват не только ПутинСейчас в Украине долговая нагрузка на максимуме, шутка ли - каждый украинец уже должен различным кредиторам до 60 000 гривен! Естественно, все ищут своего спасителя. Пока не нашли, но по сути нужны в Кабмине и Верховной Раде технократы, которые смогли бы придумать, как реструктуризировать и частично списать долг Украины до управляемого уровня.

Итак, что конкретно надо делать нашему Уряду? Прежде всего, рекомендую отказаться от повышения налоговой нагрузки и начать стимулировать своего внутреннего производителя, но не с помощью дорогих и коротких кредитов, а реализуя новую инвестиционную стратегию с предоставлением качественного инвестиционного сервиса и открывая новые высокооплачиваемые рабочие места.

Без этого ничего хорошего не получится, особенно в удержании на плаву энергетической отрасли и ЖКХ, а также в борьбе с бедностью.

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бедность кредит МВФ повышение тарифов Александр Гончаров Денис Шмыгаль цена на газ для населения
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