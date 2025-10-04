Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлением

Если верить буржуазной прессе, порядка 38% мощностей российской нефтепереработки сейчас находится в той или иной форме простоя.

https://opinions.glavred.info/kak-dva-glavnyh-marshruta-rossiyskoy-nefti-okazalis-pod-sereznym-davleniem-10703579.html Ссылка скопирована

Атака дронов на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Неизвестные дроны поразили НПС "Суходольная" (Ростовская область). В СМИ многие описали её как станцию на маршруте "Куйбышев - Лисичанск" (что формально правда). Но тут важно другое.

За последние пару недель дроны СБУ, а затем и СБС несколько раз дотягивались до НПС нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", чтобы перекусить трубу, которая поставляет на южные НПЗ и в порты Черного моря 40 млн тонн нефти. Модернизация этой трубы закончилась в 2022 году.

Но есть ещё одна труба "Куйбышев - Тихорецк" (через НПС "Суходольная" и "Родионовская") с нефтью другого качества, которая также идёт для переработки на НПЗ юга и в порт Новороссийск. В 2023 г. правительство РФ поставило задачу нарастить мощность этого маршрута до 15 млн тонн в год. Так что добрые дроны потрогали ещё один краник.

видео дня

Итого. Два главных маршрута российской нефти – на Балтику и в сторону Черного моря – под серьёзным давлением.

Учитывая вбросы, что Вашингтон "разрешил" бить вглубь РФ и ещё обеспечит для этого разведданные, легче Кремлю не будет.

Если верить буржуазной прессе, порядка 38% мощностей российской нефтепереработки сейчас находится в той или иной форме простоя.

Главная причина – "введение санкций" различными структурами Сил обороны Украины.

У нас уже мелькали ссылки на публикации в британском таблоиде The Sun, где активность СБУ, ССО и других хороших людей расценивается как своего рода гейм-чейнджер.

Один из маркеров: Российский топливный союз, представляющий интересы независимых АЗС (60% российского рынка), 30 сентября направил вице-премьеру РФ Александру Новаку обращение с криками о помощи. Ибо текущая ситуация и тенденции - угрожающие. Одно из предложений: на фоне запрета экспорта бензина запретить ещё и экспорт дизеля. О мерах, которые российская власть принимает для обеспечения импорта (!) топлива, уже многие написали.

Россияне точно не будут сидеть сложа руки, у них пока есть ресурсы. Но вектор вполне очевиден. Россия может создать Украине больше проблем в тылу, но зеркально получит по самой болезненной точке. Украина будет страдать, но не упадёт, а России придётся дольше выкарабкиваться.

Тогда смысл?

Октябрь будет интересным с точки зрения динамики общественных настроений в РФ. Дорогие россияне побегают пару месяцев с канистрами. Глядишь, кто-то устанет.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред