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Как братские Россия и Талибан готовят новую войну

Александр Коваленко
7 июля 2024, 20:00
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Сегодня Россия продолжает взращивать то, что польёт большую кровь в регионе уже через пару-тройку лет. Долго не воевать талибы просто не могут.
талибан, Путин
Россия системно поддерживает талибов / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Сейчас много говорят о сближении россии и талибов, но на самом деле это уже давно произошло.

При этом, недавнее заявление путина о том, что россия и талибы союзники в "борьбе" с терроризмом, должно заставить напрячься многих соседей как самой россии, так и Афганистана. Причём соседи это нередко общие у этих стран и даже партнёры россии по "бизнесу". Но, обо всё по порядку.

Для начала, немного хронологии того, как россия наращивала поддержку движения Талибан, изначальной целью которой было вытеснение США из региона.

видео дня

В декабре 2015 года специальный представитель президента россии по Афганистану Замир Кабулов призывал коалицию западных стран к сотрудничеству с талибами, якобы, с целью борьбы с ИГИЛ. В этот же период российской стороной активно поднимается вопрос о снятии санкций с Талибан.

В 2016 году россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, о чём сообщал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон. В частности, для этого использовались совместные учения Таджикистана и россии.

После проведения учений, российские подразделения, вблизи афганской границы, просто оставляли боеприпасы, оружие и даже технику, которые после беспрепятственно забирали талибы. Таким образом, россия обеспечивала талибов оружием на протяжении нескольких лет.

В 2017 году мид рф и вовсе развернул кампанию по легитимизации террористической группировки Талибан как политической силы. В декабре 2017 министр иностранных дел россии сергей лавров открыто признал, что россия контактирует с талибами.

9 ноября 2018 года в рамках "Московского формата" консультаций по Афганистану, созданного в 2017 году, в Москве в "Президент-отеле" прошла закрытая встреча заместителей министров иностранных дел, специальных представителей и наблюдателей, а так же представителей движения "Талибан".

15 августа 2021 года все российские "эксперты", "политологи", "журналисты" и "политики" ликовали, когда талибы захватили Кабул. В то же самое время партнёры россии по ОДКБ обеспокоились безопасностью своих территорий на границе с Афганистаном, в частности, пособник снабжения талибов - Таджикистан.

22 сентября 2021 года в России, в Екатеринбурге задерживают первых сторонников Талибан, готовивших серию терактов на территории РФ, а на границе Таджикистана и не только, начались с боку Талибан провокации.

В мае 2023, талибы, которых годами вскармливала россия, объявляют войну Ирану, которая быстро сошла на - нет, но...

Дело в том, что талибы имеют территориальные претензии практически ко всем соседям Афганистана. Талибы ведут боевые действия за территории Северного и Южного Вазиристана в Пакистане, они время от времени вторгаются в Синьцзян-Уйгурскую автономию в Китае.

Долгие годы россия поддерживала талибов оружием, дав им возможность захватить власть в Афганистане, а сейчас всесторонне их леголизует, что, опять-таки, позволяет Талибан набирать вес и наращивать потенциал. И такое союзничество может привести к тому, что в Центральной Азии вспыхнет очередное пламя войны. При этом, учитывая амбиции и территориальные претензии талибов, произойти это может в любой точке у границ Афганистана.

Сегодня россия продолжает взращивать то, что польёт большую кровь в регионе уже через пару-тройку лет. Долго не воевать талибы просто не могут.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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