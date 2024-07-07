Как братские Россия и Талибан готовят новую войну

Сегодня Россия продолжает взращивать то, что польёт большую кровь в регионе уже через пару-тройку лет. Долго не воевать талибы просто не могут.

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Россия системно поддерживает талибов / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Сейчас много говорят о сближении россии и талибов, но на самом деле это уже давно произошло.

При этом, недавнее заявление путина о том, что россия и талибы союзники в "борьбе" с терроризмом, должно заставить напрячься многих соседей как самой россии, так и Афганистана. Причём соседи это нередко общие у этих стран и даже партнёры россии по "бизнесу". Но, обо всё по порядку.

Для начала, немного хронологии того, как россия наращивала поддержку движения Талибан, изначальной целью которой было вытеснение США из региона.

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В декабре 2015 года специальный представитель президента россии по Афганистану Замир Кабулов призывал коалицию западных стран к сотрудничеству с талибами, якобы, с целью борьбы с ИГИЛ. В этот же период российской стороной активно поднимается вопрос о снятии санкций с Талибан.

В 2016 году россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, о чём сообщал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон. В частности, для этого использовались совместные учения Таджикистана и россии.

После проведения учений, российские подразделения, вблизи афганской границы, просто оставляли боеприпасы, оружие и даже технику, которые после беспрепятственно забирали талибы. Таким образом, россия обеспечивала талибов оружием на протяжении нескольких лет.

В 2017 году мид рф и вовсе развернул кампанию по легитимизации террористической группировки Талибан как политической силы. В декабре 2017 министр иностранных дел россии сергей лавров открыто признал, что россия контактирует с талибами.

9 ноября 2018 года в рамках "Московского формата" консультаций по Афганистану, созданного в 2017 году, в Москве в "Президент-отеле" прошла закрытая встреча заместителей министров иностранных дел, специальных представителей и наблюдателей, а так же представителей движения "Талибан".

15 августа 2021 года все российские "эксперты", "политологи", "журналисты" и "политики" ликовали, когда талибы захватили Кабул. В то же самое время партнёры россии по ОДКБ обеспокоились безопасностью своих территорий на границе с Афганистаном, в частности, пособник снабжения талибов - Таджикистан.

22 сентября 2021 года в России, в Екатеринбурге задерживают первых сторонников Талибан, готовивших серию терактов на территории РФ, а на границе Таджикистана и не только, начались с боку Талибан провокации.

В мае 2023, талибы, которых годами вскармливала россия, объявляют войну Ирану, которая быстро сошла на - нет, но...

Дело в том, что талибы имеют территориальные претензии практически ко всем соседям Афганистана. Талибы ведут боевые действия за территории Северного и Южного Вазиристана в Пакистане, они время от времени вторгаются в Синьцзян-Уйгурскую автономию в Китае.

Долгие годы россия поддерживала талибов оружием, дав им возможность захватить власть в Афганистане, а сейчас всесторонне их леголизует, что, опять-таки, позволяет Талибан набирать вес и наращивать потенциал. И такое союзничество может привести к тому, что в Центральной Азии вспыхнет очередное пламя войны. При этом, учитывая амбиции и территориальные претензии талибов, произойти это может в любой точке у границ Афганистана.

Сегодня россия продолжает взращивать то, что польёт большую кровь в регионе уже через пару-тройку лет. Долго не воевать талибы просто не могут.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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