Как бойцы ГУР продолжают громить оккупантов в Крыму?

Операция ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины не дают врагу покоя на временно оккупированном Крымском полуострове. На этот раз спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" нанесло удар, уничтожив два вертолета Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, недалеко от Симферополя, и военный буксир в бухте Севастополя.

С помощью высокоточных дронов бойцы "Призраков" атаковали авиабазу российских оккупантов в Гвардейском. Результат - два вертолета Ми-8 выведены из строя. Ориентировочная стоимость каждого из них колеблется от 10 до 15 миллионов долларов, поэтому общие убытки для врага достигают 20-30 миллионов долларов. Это не просто потеря техники - это удар по логистике и боевому потенциалу российской армии в Крыму. Каждый уничтоженный вертолет - это минус к возможностям оккупантов проводить разведку, перебрасывать войска или осуществлять эвакуацию.

Еще одним трофеем украинских разведчиков стал рейдовый буксир, вероятно БУК-2190, который входит в состав так называемых "ПДСС" - подводных диверсионных сил и средств России. Это подразделение состоит из высококвалифицированных водолазов-разведчиков, подготовка которых стоит врагу огромных ресурсов. Поражение буксира - это не только потеря судна, но и существенное ограничение боевых возможностей элитного подразделения, которое зависит от такого оснащения для выполнения своих задач. Украинские разведчики попали в цель соответствующей боеголовкой во время воздушной атаки, и это стало очередной болезненной пощечиной для российских оккупантов.

Эти атаки - лишь часть системной работы спецподразделений ГУР, которые не дают врагу чувствовать себя безопасно на оккупированной территории. От поражения стратегических объектов до уничтожения складов боеприпасов и техники - украинские разведчики демонстрируют, что Крым остается украинским, и каждый день оккупации будет стоить врагу дорого.

Операция в Гвардейском и Севастополе - это не разовые акции, а продуманные шаги в рамках стратегии демилитаризации полуострова. Удары по авиации и морским силам врага ослабляют его контроль над регионом и создают предпосылки для будущего освобождения Крыма.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

