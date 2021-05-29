УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловим качком"

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

29 мая 2021, 19:56

Байден может возложить на Китай ответственность за пандемию и потребовать компенсировать потери мировой экономике.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Байден подтвердил данное американской разведке поручение проанализировать и раскрыть происхождение коронавируса, причем поручил "удвоить" усилия и завершить работу в 90-дневный срок, после чего предоставить ему соответствующий доклад.

Возникает любопытный вопрос: Байден хочет действительно понять, что произошло, либо ему требуется обоснование для каких-то дальнейших действий?

Вопрос непраздный, так как противостояние с Китаем, похоже, будет основной линией в текущей американской четырехлетке.

Всё упирается в 2023 год, когда будет решаться вопрос с продлением полномочий Си Цзиньпина. В 2018 году Всекитайское собрание народных представителей отменило ограничение на пребывание на посту председателя КНР двумя сроками. Мотивировка решения - приведение законодательства в соответствие с Уставом КПК (руководящей и направляющей силы Китая). В Уставе ограничений на срок пребывания на посту Генерального секретаря нет.

Читайте такжеИгра на страхах: создаст ли Россия альянс с Китаем, и что будет делать ЗападВ целом в Китае существовал негласный элитный договор, согласно которому ротация членов Постоянного комитета Политбюро происходит через два пятилетних срока, причем не всех сразу, а постепенно. Таким образом обеспечивалась устойчивость системы, но в то же время создавалась гарантия обновления. Естественно, каждая ротация создавала новые балансы и соответствующие им новые противоречия. В целом это положительный процесс, но только в условиях относительно устойчивого развития.

Однако китайская модель дала трещину в 2008 году, когда мировой кризис буквально подкосил китайскую экономику, ориентированную строго на экспорт. Оперативно были внесены коррективы, и в Китае был объявлен курс на строительства общества среднего достатка - проще говоря, внутренний рынок должен был заместить выпавший внешний. Но без накачки внутреннего рынка и его стремительного роста сделать это невозможно, а подобного рода процессы всегда приводят к одному и тому же результату - развитие переходит в неравномерный и все более неравновесный вид. Обеспечить развитие внутреннего рынка в размере, способном во-первых, заместить выпавшие экспортные возможности, а во-вторых, дополнительно давать ежегодный прирост экономики на сногшибательные 6-7-8 процентов - в общем, задача, мягко говоря, нетривиальная.

Китай ее решил. Но за счет наращивания долга. В 2019 году показатель общего долга Китая вырос до 303 процентов валового внутреннего продукта и составил более 40 трлн долларов (или 15 процентов общемирового долга). В том же году долг США составил 22 трлн долларов. В 20-м году Китай, понятно, накачивал экономику деньгами просто без счета, и ситуацию только усугубил. Проще говоря, китайское "экономическое чудо" - это банальная долговая пирамида, а сам Китай - это "синтоловый качок".

Читайте такжеБлинкен оценил попытки Китая запугать США санкциямиВ общем, поступательного развития в Китае уже нет, а есть очевидный и полновесный системный кризис. Решить его можно - либо через стратегию экспансии (то есть, поглощения внешних ресурсов) либо через стратегию оптимизации (то есть, отсечения от имеющегося ресурса части кризисной системы. Вторая стратегия - это опережающее развитие прибрежного Китая в ущерб Китаю континентальному, который должен быть отсечен от программы строительства общества среднего достатка. Но эта стратегия (в целом вполне рациональная и разумная) невозможна по социальным соображениям - противоречие между глубинкой и побережьем является базовым и одновременно критическим для Китая, и пока еще за всю свою историю (а она весьма обширна) Китай это противоречие разрешить не сумел. Оно всегда заканчивалось крахом страны. Так что выбора на самом деле нет - только внешняя экспансия. Причем второй попытки нет. Китай должен решить проблему с первого раза.

Понятно, что в таких условиях все прежние элитные договоренности пересматриваются, и китайская управляющая верхушка во многом вынужденно переходит к еще более авторитарной системе управления, чего она, кстати, не слишком жаждет, так как прекрасно понимает все её слабые места. Но - деваться некуда.

Возникает проблема: под авторитарного лидера должны выстраиваться и новые элитные балансы. Поэтому прежняя система с конкурирующими элитными группами, тяготеющими к глобальным группам "изоляционистов" и "глобалистов" при едином лидере должна быть ликвидирована, хотя Китай всегда предпочитает из двух зол выбирать оба, а значит - обе элитные группировки должны остаться, но одна получит всю полноту власти, вторую ослабят, но оставят на будущее. Про запас.

Си Цзиньпин - "изоляционист". И он сейчас зачищает представителей глобальной мировой элиты в своих рядах. Что делает его идейным союзником Трампа, но идейным же противником Байдена. У Трампа были к Китаю свои претензии, но они носили сугубо технический характер - выровнять торговый баланс в первую очередь. В остальном Трамп был вполне лоялен товарищу Си. Байден не может согласиться с концепцией Китая по проекту "изоляционистов", так как он кардинально расходится с той повесткой, которую продвигают глобалисты.

Строго говоря, в одной берлоге, как говорил Александр Лебедь, двум пернатым не ужиться. И противоречия между американскими глобалистами и китайскими изоляционистами неразрешимы.

Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке УкраиныПонятно, что для Байдена 2023 год - это определенный дедлайн, когда еще есть возможность изменить ситуацию без силового решения. Если вместо Си Цзиньпина к руководству Китая придет идейно близкий глобалистам руководитель - проблема будет переведена в плоскость договорных отношений.

Логика Байдена (точнее, США, так как сам Байден, конечно, слабо дееспособен для таких сложных задач) выглядит понятной, активно мешать Си Цзиньпину громить своих политических и идейных противников, окружить Китай стеной угроз, оторвать от него возможных союзников. Встреча Байдена с Путиным - это про третью задачу. Расследование по ковиду - второй блок вопросов. По первой задаче у Байдена естественные союзники - международные китайские корпорации, которые глобальны по своей сути, а потому идеологически вполне способны разговаривать с командой Байдена на одном языке.

Си Цзиньпин, конечно, противодействует - и своим корпорациям послал недвусмысленный сигнал, жестко отреагировав на выступление Джека Ма на одном из форумов, где он произнес нечто недозволенное. Китай не менее жестко решает проблему Гонконга, который объективно является союзником глобалистов. У Си Цзиньпина есть и не только оборонительная стратегия, он может рискнуть и в наступательную - это вопрос Тайваня.

В любом случае впереди еще два года, и отношения между США и Китаем будут обязаны ужесточаться. Доклад разведки по коронавирусу может дать Байдену в руки очень серьезный козырь - возложить на Китай ответственность и потребовать компенсировать потери мировой экономике. Что, понятно, невозможно - но зато позволит ввести в действие те или иные меры принуждения.

Экспорт Китая - его козырь. Но это же и его слабое место. Сокращение экспорта (если будут введены те или иные санкции) при стагнирующем внутреннем рынке может вызвать финансовый обвал. Что при имеющихся долговых показателях не так уж и невероятно. И это угроза. Очень серьезная угроза - то есть, второй блок задач Байдена по отношению к Китаю.

Си Цзиньпин Джо Байден новости Китая
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи назвали серьезную опасность сирениВрачи назвали серьезную опасность сирени "Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом Путину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькойПутину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькой Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошкиВрачи рассказали о коварной опасности молодой картошки Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топливаОбойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива

Последние новости

21:08
Во Львове девушка под наркотиками совершила ДТП и сбежала
20:37
Своя вакцина от коронавируса в Украине: министр раскрыл, когда ждать важной информации Видео
20:26
Лукашенко уломал Путина на многомиллионный кредит: о чем договорились в Сочи Видео
20:15
Аншлаг и огромная очередь: сколько киевлян привили за день в МВЦ Видео
20:00
Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021
Реклама
19:56
Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловим качком" мнение
19:43
В Киеве подрались владельцы собак: в чем причина конфликта
19:41
Российские авиакомпании устроили воздушный бойкот Беларуси - Forbes Видео
19:36
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
19:13
Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление Видео
18:55
"Трагическое ВНО": на Тернопольщине умер директор школы – названа возможная причина
18:26
Милевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске Видео
17:48
Стивен Сигал "глубже нырнул" в российскую политику: стал соратником Прилепина Видео
17:43
В Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в Украине Видео
17:27
Коронавирус-мутант: появился гибрид индийского и британского штаммов COVID-19 Видео
17:10
Министр сказал, кому светит пост главного санитарного врача Украины
16:47
Сделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией Видео
16:35
Ляшко назвал главное условие открытия центров вакцинации от COVID-19 по всей Украине Видео
16:06
"Такого еще не видела": нардеп пожаловалась на губительный град под Киевом Фото
15:57
На пути в НАТО: Альянс принял громкое решение насчет Украины Видео
Реклама
15:50
В Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку Видео
15:26
Гибель Гвоздя в Египте: в Сети усомнились в несчастном случае во время дайвинга Видео
15:10
Раздача паспортов России на Донбассе провалится только при одном условии – эксперт
15:05
В Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента
14:49
В Украине начал работать первый центр вакцинации: какую вакцину колют, и кому светит прививка Фото Видео
14:31
Накроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июне Видео
14:11
Эксперт объяснил, что стоит за "клубничной" поездкой Порошенко на Донбасс Видео
14:05
"Роковые удары": на Черниговщине молнии попали в здания
13:44
У Зеленского сделали заявление о войсках России в Беларуси и предупредили об опасности Видео
13:32
В Турции нашли тело пропавшей в начале мая украинки: детали гибели Видео
12:50
Мать ушла предаваться блуду за деньги: в Черкассах ребенок едва не загубил себя сам в квартире Видео
12:41
Штраф в 30 тыс. рублей из-за просьбы о ремонте школы в РФ: что говорит мама школьника и версия УМВД
12:35
Симптомы Альцгеймера: то как вы спите, может указывать на заболевание Видео
11:39
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
11:31
Бывшего игрока Шахтера и сборной Украины поймали пьяного за рулем и задержали Видео
10:47
Будет хлестать дождь как из ведра: синоптики уточнили прогноз погоды на День Киева Видео
10:38
Топливный удар от режима Лукашенко: эксперт объяснил, чего ждать украинцам Видео
10:26
Эксперты рассказали, можно ли пить растворимый кофе Видео
10:02
Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь Видео
09:31
Художник в Италии заработал 15 тысяч евро, продав невидимую скульптуру Видео
Реклама
09:18
Залез в трусы: в Сеть слили развратное видео с участницами скандальной голой фотосессии в Дубае Видео
08:58
Гены и генетический рак: что нужно знать Видео
08:52
Гороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
08:40
Грабил женщин во время свидания: под Киевом полиция ищет преступника, сбежавшего из зала суда Видео
08:30
Порошенко позволяет себе больше, чем любой другой политик мнение
08:11
Коронавирус в Украине "залег на дно": за сутки выявили всего три тысячи больных Видео
07:50
США пообещали Лукашенко "увесистый подзатыльник" Видео
07:45
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
07:21
В первый день жизни отказалась мать: младенца в пакете нашли на помойке в Ивано-Франковске Видео
07:08
Почему Беларусь остановила поставки топлива и как это отразится на карманах украинцев мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять