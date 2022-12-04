ВСУ всех россиян смешают с грязью донбасских степей, считает Елена Кудренко / 93-я омбре Холодный Яр

Как вам этот детский сад - рассылка писем со взрывчаткой по посольствам Украины в мире? Сюда же и кувалда с имитацией крови, которую русские прислали европейцам?

Это настолько бессмысленно и принижает уровень любого государства, что даже сложно комментировать. Это уровень копирования американских боевиков, где так же в коробках кому-то присылают выколотые глаза врага или отрезанный палец. Россияне поверили в свой образ мафиози, и сами от этой мысли получают экстаз. А мир смотрит на это и крутит пальцем у виска.

Логика на России вообще очень сомнительная вещь. Взять хотя бы телеканал "Дождь", который не смог удержать свою имперскую суть и все же дал трещину - глубоко внутри у них "свои" - это российская армия, голая и босая, которой надо помогать. И вы сидите в европейской стране - а мыслями вы рядом со своими родными чмобиками, даже несмотря на то, что преступления российской армии это уже доказанный факт.

Этот пример, что предыдущие - это эмоции, которыми руководствуются россияне в любом случае. Вот по словам военного эксперта Романа Свитана, выпускать ракеты по энергетике Украины в России уже давно не имеет никакого стратегического смысла. Это не даст им никакого преимущества на фронте. С каждой предоставленной нам системой ПВО результативность российских массированных ударов все меньше. Чтобы достичь весомых успехов, им надо использовать все больше ракет. Но эти тв...ри мысленно - мафиози или герои Звездных войн, они бьют через эмоции, а не логику.

Русские любят себя в войне. Они все эти годы готовили себе пропагандистскую подушку из мифов об "атечественной" и собственной "крутизне" в Афганистане, на Кавказе, в Сирии и тому подобное - что наслаждаются выдуманными характеристиками своей "нации", которую "умом не понять". Конечно, "не понять" - как можно понимать инфантильность взрослых, как будто, людей, которые делают вот такую ерунду?

Они снова и снова гибнут под Бахмутом, как гибли в Чернобаевке, бессмысленно. Они месяцами берут какую-то деревню, а город не удерживают. Наверное, когда смысл твоей жизни тебе навязывает примитивный "лидер" - а не ты себе, сам, - иного результата и не будет.

Поэтому письма со взрывчаткой - это даже смешно. Потому что чтобы что? Кувалды в Европарламент - это смешно. Потому что чтобы что? Погибать одной бесконечной массой в одной точке, которая в конце концов превратится в удобрение для чернозема - это тоже может быть смешно, это такой черный юмор, когда удивленный украинец убивает какую-то массу уже не разглядывая, что это, кто это, сколько ему лет, умеет ли он воевать, или он просто мобилизованный полуслепой программист из Ростова, или строитель из какой - то российской дыры - он, украинец, просто перемалывает эту массу уже без разбора, смешивая с грязью донбасских степей.

Они все там окажутся - со своим "величием", с письмами в посольства, с кувалдами, и которые отсидели на зоне. Все те, кто опускал в тюрьме Пригожина, сам был опущен, все петухи или бородатые любители овец, все те, кто не знал, куда едет, и все те, кому было все равно на Украину до этого дня. Разница лишь в месте, где каждого из них похоронят. Если похоронят.

А потом те, кто считает себя интеллигентом, ценители "русского балета" и Пушкина, пусть снова задают риторические вопросы: "Кто виноват" и "что делать?"

И в этом тоже не будет никакой логики. Одни пустые русские эмоции.

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