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Изменится ли ситуация после визита Байдена?

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

21 февраля 2023, 08:30
У меня нет сомнений, что поддержка будет расти. И будет расти количество и качество оружия, но все это будет происходить очень медленно.
Изменится ли ситуация после визита Байдена?
Байден посетил Украину / Офис президента

Ну давайте подумаем логично. Для кардинального изменения ситуации на фронте нам нужно в 2-3 раза больше тяжелой техники чем попросил Залужный.

Опять же напомню операцию Буря в пустыне, где для преодоления более слабой армии Саддама Хусейна были задействованы тысячи единиц техники и самолетов.

А теперь отталкиваемся от реалий. Какой размер помощи утвердили США на 2023? 45 млрд.

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Теоретически эту помощь могут увеличить, но это дополнительные бюрократические задержки. Плюс подготовка техники. Плюс обучение экипажей. Это все время.

У меня нет сомнений, что поддержка будет расти. И будет расти количество и качество оружия, но все это будет происходить очень медленно.

К большому сожалению, Россия также не будет стоять на месте и за это время тоже сможет усилить собственную армию.

Визит Байдена это крутое событие, но я бы не ожидал, что скоро все закончится.

Источник

Джо Байден
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