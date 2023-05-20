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Из-под ног Путина скоро выбьют табуретку

Игорь Эйдман
20 мая 2023, 19:27
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Дедушка несёт пургу, храбрится и духарится, а удавка в это время все затягивается.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Счастливый дедушка Путин улыбается в петле виселицы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что сейчас происходит? "Счастливого дедушку", как говорил Пригожин, душат, не выводя из счастливого состояния, чтобы продолжал думать, что у него все хорошо, пока удавка окончательно не затянется на шее.

Дедушка несёт пургу, храбрится и духарится, а удавка в это время все затягивается.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

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Это выгодно Украине и всему свободному миру. Пока Путин находится в состоянии счастливого неведения о своих печальных перспективах - никаких решительных действий, типа всеобщей мобилизации, милитаризации производства, кадровых перемен в армии, от него ждать не следует. А самое главное, атомными бомбами швыряться он в таком состоянии тоже не будет - зачем, "всё же и так хорошо".

Украина и её западные союзники с наступлением не торопятся. Удар должен быть хорошо подготовлен, надёжен, быстр и сокрушителен. Чтобы дедушка не успел наломать дров, перед тем как из под его ног выбьют табуретку.

(...)

Одни говорят, что Путин напал на Украину, потому что решил победой в этой войне укрепить свою власть и популярность. Другие - что он сделал это под влиянием идеологических имперских, украинофобских мотивов. В какой-то степени всё это имеет отношение к реальности. Но наиболее точный ответ на вопрос о причинах вторжения дал колумнист NYT, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман: Путин - просто дурак, опасный, кровавый дурак, неспособный адекватно оценить последствия своих действий (именно это - главный признак дурака).

Источник

Владимир Путин
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