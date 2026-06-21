Июнь может побить рекорд: Коваленко спрогнозировал потери армии РФ

В июне показатель потерь людского ресурса у РОВ могут не только достигнуть отметки в 38 тыс.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

На фоне интенсивных боевых действий на фронте и попыток российских войск адаптировать тактику штурмов растет внимание на уровне потерь личного состава армии РФ. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует текущую динамику боевых столкновений и предполагает, что июнь может стать одним из самых сложных месяцев для российских оккупационных войск за последнее время. Более подробно об оценках и аргументах автора — в материале ниже.

Не люблю забегать наперёд, но тенденция такова, что июнь может стать самым кровавым для РОВ месяцем с марта 2025 года!

Новая тактика противника, микро-тактическими группами, то есть по одному-два штурмовика, даёт возможность РОВ с одной стороны рассредоточить внимание СОУ и местами успешно инфильтроваться, но с другой – практически все такие группы обречены на смерть.

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Более чем уверен, что в июне показатель потерь людского ресурса у РОВ могут не только достигнуть отметки в 38 тыс, но и даже превысить её, что станет рекордом с марта 2025.

В указанный ниже график не вошло 20 июня, за которое данных по потерям РОВ пока нет, но автоматически было включено количество боестолкновений и динамика продвижений за прошедшие сутки, по состоянию на 08:00.

Потери РФ / t.me/zloyodessit

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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