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Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украины

Юрий Богданов
27 июня 2025, 06:10
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Попытки администрации Трампа достичь нового соглашения провалились.
Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украины
Иран и Израиль / Коллаж: Главред, фото: leader.ir, pixabay.com

Недавнее обострение между Ираном и Израилем, которое можно осторожно назвать "12-дневной войной", завершилось так же внезапно, как и началось. Масштабного регионального пожара удалось избежать, но ключевые проблемы не только не были решены, но и, возможно, углубились.

Для Украины эта ситуация несет как краткосрочные выгоды, так и важные стратегические уроки на будущее.

Цели сторон и провал дипломатии

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Чтобы понять логику конфликта, стоит вспомнить глобальные цели ключевых игроков в регионе.

1. Иран. Режим аятолл стремится к экспорту исламской революции, рассматривая Израиль как инородное тело на Ближнем Востоке и борясь за региональное доминирование с Саудовской Аравией и Турцией.

2. Израиль. Его главная задача - систематическое ослабление иранского режима, его прокси-сил и долгосрочной способности наносить ущерб.

3. США (администрация Трампа). Основная цель заключалась не столько в ближневосточных делах, сколько в глобальном противостоянии с Китаем. Вашингтон рассматривал Иран как важный элемент китайского влияния и стремился либо устранить режим, либо заставить его подписать новое ядерное соглашение.

Попытки администрации Трампа достичь нового соглашения провалились. Привлечение России в качестве посредника и ультимативный тон не дали результата, ведь Иран не имел причин идти на уступки. Это создало почву для военного сценария.

Ход конфликта

Израиль нанес мощный первый удар, продемонстрировав неэффективность российских систем ПВО в Иране и полное превосходство в воздухе. Иранская авиация, лишенная поддержки со стороны российских или китайских самолетов радиолокационной разведки, оказалась фактически слепой.

Однако Израиль имеет ограниченные ресурсы для ведения затяжной войны и не мог нанести решающий удар самостоятельно, рассчитывая на полноценную поддержку США. Эта поддержка оказалась иллюзией. Вместо масштабной операции, которая бы обескровила режим или его ядерную программу, Америка ограничилась несколькими ударами по ядерным объектам, быстро объявила о победе и начала призывать к деэскалации. Когда Израиль попытался продолжить операцию, Трамп - воспользовавшись номинальностью ответа Ирана - заблокировал эту инициативу. Возможно, не без влияния Китая.

Для Украины исход конфликта принес несколько положительных моментов:

1. Нефтяной шок не произошел. Ормузский пролив не заблокирован, цены на нефть стабилизировались. Это создает условия для пересмотра потолка цен на российскую нефть и введения новых санкций.

2. Внимание США возвращается к Европе. Пока ближневосточный фронт заморожен, у администрации США будет меньше поводов отвлекаться от российско-украинской войны.

3. Иран ослаблен. Нанесенный ущерб заставит Тегеран сосредоточиться на восстановлении, что может ослабить его связи с Россией.

Однако для региона и мира ситуация стала еще более опасной:

1. Иранская ядерная программа не разрушена. Американская разведка признает, что решающий ущерб нанесен не был. Теперь, после прямого столкновения, мотивация Ирана получить ядерное оружие только возросла. Они могут как ускорить собственные разработки, так и попытаться купить технологии, например, у КНДР.

2. Радикалы в Иране усилили позиции. Они получили доказательство, что попытки договориться с Западом бессмысленны, а единственный путь - это сила.

3. Режим аятолл устоял. Пережив прямую конфронтацию, он приобрел дополнительную легитимность в глазах других радикальных движений по всему миру.

Главный урок этой истории - опасность незавершенных решений и непоследовательной стратегии.

Режим Путина, хотя и гораздо менее устойчивый идеологически, чем иранский, значительно агрессивнее. Мы не имеем права выпустить его из этой войны на компромиссных условиях, которые позволят ему восстановить силы, чтобы оставаться угрозой для Европы.

Пример Ирана в очередной раз показал, что администрация Трампа не способна на последовательную политику. Поэтому в вопросах сдерживания России ответственность за сохранение давления и последовательности будет лежать на плечах Украины и Европы. И именно об этом мы должны говорить с нашими партнерами накануне саммита НАТО.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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