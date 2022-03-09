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Итоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают морды

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

9 марта 2022, 10:27

Путинской армии не сладко, неприятель остановил продвижение.

Китай начал давить на Россию, чтобы она закончила войну
Российская экономика летит в пропасть – это единственное, чего Путин добился войной в Украине / Фото Reuters

Прошел еще один день тяжелой войны, в которой украинская нация стала на шаг ближе к победе. Враг не смог достичь целей, украинская армия стоит и наносит тяжелые потери захватчикам.

Российская экономика при этом летит в пропасть. Среди главного – это нефтегазовое эмбарго на российские энергоносители со стороны США и Британии. Кроме того, США и западные страны хотят заблокировать для России возможность использования ее золотовалютных резервов.

Из-за закрытия западного бизнеса около 2 миллионов россиян станут безработными в апреле. А пока выход лишь сети нескольких фастфудов оставит без работы сотни тысяч россиян. Сидите голодными, босыми и бедными.

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Китай уже засуетился и предлагает свои посреднические функции в войне между Россией и Украиной. Высокие цены на нефть разрушают экономику Китая, и это выгодно США. В то же время компенсировать потери на мировом рынке может Иран, Венесуэла и саудиты. И я думаю, что США договорятся с этими ребятами. А Китай давит на Россию, чтобы Кремль заканчивал войну и садился за стол переговоров.

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Все эти гады думали, что мы развалимся за три-пять дней, а мы уже стоим две недели и будем воевать столько, сколько надо.

НАТО нам помогает, а также друзья из Восточной Европы. Объемы помощи очень большие, и война показала, кто друг, а кто нет. Учтем на будущее. Поэтому не надо говорить, что нас все бросили. Нет, не бросили. Просто власть не обязана говорить правду о военной помощи. Ее много, но всегда хочется больше и мощнее.

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Враг не смог добиться успехов. У российских пропагандистов кислые и скучные морды. Они уже потеряли свое имущество в Европе, а отдыхать в Магадане или на Байкале не хочется. Ну, и операция провальная. Мариуполь, Изюм, Харьков, Николаев, Киев, Одесса – все стоят и наносят врагу потери.

13-ый день войны показал, что враг остановил продвижение. Путинской армии бомжей и бродяг не сладко. На востоке Украины мороз и снег, враги замерзают от холода и голода.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра Democracy House

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война в Украине вторжение России Анатолий Октисюк
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