Итог переговоров: Путин послал Трампа с его перемирием

Единственный реальный результат. Путин получил возможность давить через Трампа на Украину.

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Переговоры Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Итак сухой остаток по переговорам Путина и Трампа. Путин послал Трампа на хер с его перемирием. Трамп утерся и пошел туда, куда его послали, выражая полное удовлетворение произошедшим.

Единственный реальный результат. Путин получил возможность давить через Трампа на Украину, чтобы та прекратила очень болезненные для российской экономики атаки на НПЗ. Именно для этого было озвучено предложение об отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры

Апдейт к предыдущему.

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Да, ещё они договорились об организации матчей между российскими и американскими хоккеистами. Трамп обещал организовать соглашение о мире за 24 часа, но за несколько месяцев добился лишь соглашения о хоккейных матчах. Что называется, до мышей…

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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