Истинные цели Путина, или Почему Кремлю мало только Донбасса

Судя по заявлениям Кремля, его цели в войне в Украине занижены / Reuters

Итак, цели войны у орков опять поменялись. Теперь, это исключительно "защита ДНР и ЛНР". Всё остальное было - отвлечением внимания и снижением боевого потенциала ВСУ.

Мы сейчас не будем углубляться в то, чем всё это было на самом деле. Всем, в конце концов, и так понятно, что именно происходило в действительности в течении этого месяца... и какие именно цели ставил бункерный долбо...б перед собой, начиная своё дебильно-самоубиственное вторжение. Тем более, что он их весьма чётко обрисовал в своём обращении, под которое первые кацапские ракеты ударили по целям на нашей территории. Поговорим лучше о том, чем эти "трансформации" будут чреваты именно для нас.

Прежде чем мы попытаемся оценить все последствия такого рода метаморфоз, которые делятся на две большие группы - политические и военные, нам необходимо уяснить кое-что общее, касаемо всех эти публичных деклараций Кремля в отношении его целей войны.

Первое. То, что декларирует Кремль как свои цели нынешней войны, не является действительными его целями. Тут, скорее всего, надо исходить из того, что они занижены. Например, самое недавнее... Если бункерный долбо...б говорит о каких-то мутных и малопонятных "денацификации" и "демилитаризации" Украины, то фактически надо иметь в виду, что речь идёт о войне на уничтожении, т.е. в действительности Кремль хочет тупо ликвидировать Украину, как суверенное и независимое государство. И как показывает практика, это так и есть. По крайней мере, массированное вторжение в страну сразу с 5-6 операционных направлений, никакими "спецоперациями по денафикации" или иными схожими целями, явно не обосновать.

Потому, к "новому варианту", который предусматривает исключительно "защиту" "братских кремлёвских обезьянников", которые бункерный долбо...б основал на территории украинского Донбасса, следует относится с тотальным недоверием.

Второе. По трезвому размышлению, такой финт ушами вполне может быть продиктован не столько тем фактом, что наступать в стратегическом отношении и даже проводить оперативно-тактические наступательные операции на других направлениях орки уже не могут в силу понесённых потерь, сколько тем, что таким образом они просто пытаются замаскировать свои дальнейшие планы и намерения.

Тем более, что, судя по всему, командование орко-войск сейчас весьма активно (я бы даже сказал, лихорадочно) изыскивает резервы и пополнение для своих основных ударных группировок, втянутых в тяжёлые оборонительные бои. Вовсе не обязательно, что они все будут использованы исключительно на Донбассе, в соответствии с тем, что там "промурчали" мордорские генералы или не выходящая из перманентного запоя Машка Захарова.

Третье. Даже если допустить, что Кремль решил "ограничиться" в Украине исключительно Донбассом, то и тут следует иметь ввиду, что в эту игру могут играть двое, а не один Кремль самостоятельно. Скажу больше, в игру могут быть вовлечены не только двое, но и ещё целый ряд желающих сорвать "банк". Начиная от Китая и Японии, заканчивая Турцией и прочими... Ибо попытка "защитить Донбасс", в свете последних событий, вполне может сжечь последние остатки сухопутной мощи лаптеногих, что, в свою очередь, развяжет всем этим желающим руки.

Тем более, что то самое страшное и ужасное "вмешательство РФ в конфликт" из-за которого в своё время Украина провозглашала "исключительно дипломатический" путь решения конфликта на Донбассе уже произошло и оказалось абсолютно не страшным и не ужасным.

Читайте такжеРоссии не светит "дойти до Львова": как Путин собрался одурачить россиянПосему, в случае продолжения "замеса", уже ничто и никто не помешает Украине вернуть свои территории на Донбассе к первоначальному состоянию (к положению на начало весны 2014-го года). Единственное, чем тут может "поиграться" Кремль - его ядрёные головки... Но если оценить реалистически эту возможность, то станет понятно, что и тут "головки" не помогут. Главным образом из-за того, что дедушка в Вашингтоне уже "тонко намекнул", что такого рода эскапада может, конечно, остановить Украину, но Запад она явно не остановит и саму РФ от последующего "переформатирования" не спасёт. Другими словами, Кремль совершенно внезапно для себя может так же "плавно перейти" не только к "защите Донбасса", но и вынужденно к "защите Калиниградского анклава" или же к необходимости "решать проблему Северных территорий".

Для этого вполне достаточно ещё раз "попытаться расчехлить свои головки" - недвусмысленные предупреждения на счёт этого Кремлю уже были отправлены.

Более того, плавное "перетекание" кремлёвской "спецоперации" в "защиту Донбасса" с изначально очень ху...выми для самого Кремля шансами на окончательный успех, автоматически поставит на повестку дня и вопрос "о Крыме".