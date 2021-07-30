Искусственный дефицит: почему снова дорожает топливо

За неделю автогаз прибавил в цене 1 гривну к предыдущей стоимости / УНИАН

За последнюю неделю в Украине заметно подорожал автогаз, прибавив по меньшей мере 1 гривну. Стоит отметить, что на нефтяном рынке подорожал не только автогаз - то же самое произошло и с другими нефтепродуктами. В частности, с дизелем (особенно на юге).

Причин тому две: с одной стороны, увеличилось потребление топлива, а с другой - цена возросла в связи с госрегулированием.

Июль и август – это время отпусков и массового потребления. В этот период срабатывает соотношение "спрос-предложение", которое усиливается сложностями транспортировки – газ нельзя хранить просто в бочках или цистернах, для этого нужны специальные объекты с обеспечением давления.

Для такого потребления в Украине их мало. Потому хранить газ сейчас даже дороже, чем продавать его по себестоимости.

Что касается газа, то я бы не обращал внимания на абсолютные цены. Сегодня маржа газа чуть больше 1 гривны – это ни о чем. Тут корректнее говорить о процентном соотношении, ведь в случае, если автогаз будет стоить больше 55% от стоимости бензина А-95, он потеряет свою привлекательность для потребителя.

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В связи с этим, оптовики и импортеры решили подзаработать и сделали искусственный дефицит – до 28 июля предложения топлива в оптовом сегменте практически отсутствовали, все перешли на мелкий опт, где немного отличается цена и где можно получить максимальную маржу.

Премиальные сети уже переступили этот барьер в 55% от стоимости бензина, а средний и низкий ценовой сегмент к этому уровню подтягиваются. Потому нынешний рост цен – это временная проблема, так как танкеры с ресурсом сейчас активно приходят в Украину.

Читайте такжеБеларусь нашла способ отомстить Украине: бензин А-95 грозит стать дефицитомПотому что за счет того, что цена резко пошла вверх, она может также быстро, уже в начале августа, выровняться, так как дальше повышать цены уже некуда. Ведь продажа газа для поставщиков нерентабельна. Кроме того, никто не рискнет повышать цену выше уровня, установленного Минэкономикой.

Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" , бизнесмен нефтегазовой сферы, специально для Главреда