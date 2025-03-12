Иначе и быть не могло: Трамп и его люди начали давить на Путина

Война нужна России, войну начала и продолжала Россия и остановить войну тоже может только она.

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Дональд Трамп / скриншот

Я с самого начала писал и говорил, что как бы Трамп ни грозил Украине, как бы ни облизывал Путина и какие бы ни закатывал истерики Зеленскому, в финале он все придет к тому, что будет вынужден угрожать и ставить ультиматумы Кремлю. (Если, конечно, Трамп действительно хочет мира, в чем у меня уже начали появляться сомнения).

Иначе и быть не могло: война нужна России, войну начала и продолжала Россия и остановить войну тоже может только она. Украина на это просто физически не способна.

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Трамп и его люди пошли долгой дорогой: зачем-то разосрались с Европой и Украиной, устроили шапито в Белом доме, но теперь все равно оказались в точке, где нужно давить на Путина. И вроде даже начали давить.

Жаль, что много времени упустили, но и так хорошо.

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Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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