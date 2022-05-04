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Игры в ядерный апокалипсис: почему Россия более чокнутая, чем СССР

Юрий Касьянов

генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер

4 мая 2022, 17:37

У СССР была атомная бомба, много атомных бомб. Но никогда он не рассматривал возможность нанесения первого ядерного удара.

Россия сошла с ума, и там приветствуется пропаганда ядерного апокалипсиса
В отличие от России, СССР никогда никому открыто не угрожал ядерным оружием / коллаж Reuters, pixabay.com

Российская Федерация хуже и опаснее СССР.

Ведь Советский Союз никогда никому открыто не угрожал ядерным оружием. Не делал этого публично, не смаковал подробности уничтожения всего человечества в популярных телепередачах. Даже в дни "Карибского кризиса" 1962 года, когда в ответ на размещение американских ракет в Турции, СССР разместил ракеты на Кубе.

Да, у Советов была атомная бомба. Много атомных бомб.

Но даже военная доктрина СССР, даже секретная её часть не предусматривала нанесение первого удара, всегда это был ответный удар.

Для этого строились грандиозные станции предупреждения о ракетном нападении (объект "Чернобыль-2", в частности), чтобы "мёртвая рука" сгоревшего в атомном огне первого в мире "социалистического" государства, испепелила оставшуюся часть человечества.

Возможно, руководство СССР было уверено в силе обычного оружия, полагалось на бесчисленные стада бронированных чудовищ и военно-патриотическое воспитание граждан, но факт остаётся фактом – в детском саду, школе, советской армии и даже в военном училище, в котором я учился, все поголовно боролись за мир и против ядерной войны.

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За пропаганду ядерного апокалипсиса по головке бы не погладили, это точно.

А в нынешней России всё наоборот. Все сошли с ума.

Юрий Касьянов, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер

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