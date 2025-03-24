Игры Трампа: прекратится ли война в Украине до 20 апреля

Если до 20 апреля не удастся установить перемирие, Трамп обвинит в этом Киев и перезагрузит отношения с Россией, вынеся вопрос Украины за скобки.

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Перемирия реально достичь в 2025 году, но есть одно условие / Коллаж: Главред

Западные СМИ, в частности Bloomberg, сообщают, что в Белом доме рассчитывают достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля. Но, говоря о реалистичности подобного плана, следует заметить, что в действиях членов команды Трампа стала заметной интересная тенденция – они пытаются подогнать реальность под свои заявления.

Например, недавно Майкл Волтц заявил, что Путин и Трамп во время переговоров договорились об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, и заверил, что это выполняется. К тому же Песков заявил, что Путин приказал ограничить удары по энергетической инфраструктуре, и добавил, что этот приказ уже выполняется. Хотя, мягко говоря, все это не соответствует действительности.

Поэтому складывается впечатление, что у Трампа просто планируют объявить о чем-то до 20 апреля, независимо от того, будет это выполнено или нет.

Кроме того, до сих пор не понятен формат перемирия, которого у Трампа планируют достичь. Ведь на встрече украинско-американской делегации речь шла о всеобъемлющем прекращении огня. А потом, после разговора Трампа с Путиным, заговорили только об ограничении ударов по энергетике и перемирии на море. В общем, конечный формат прекращения огня сейчас не понятен.

Смотрите видео, в котором Петр Олещук проанализировал реалистичность плана Трампа о достижении перемирия до 20 апреля:

Пока это больше напоминает игры Трампа, а не конструктивный разговор. Также складывается впечатление, что Россия тянет время и манипулирует желанием Трампа как можно скорее объявить о прекращении огня. При этом Трамп и его команда делают вид, что они верят во все это, и квинтэссенцией этого было легендарное интервью Уиткоффа Такеру Карлсону.

Для того, чтобы перемирие было установлено до 20 апреля, нужно, чтобы США давили не только на Украину, но и на Россию. Но у Трампа отказываются от серьезного давления на Москву, соответственно, Россия не считает нужным демонстрировать хотя бы малейшее желание присоединиться к этому процессу.

Почему Трамп не хочет давить на Москву с тем, чтобы она уступала и шла на определенные компромиссы, трудно сказать. Возможно, он считает, что это давление потребует слишком много времени. Возможно, он просто не хочет портить отношения с Путиным, которого он рассматривает в качестве потенциального союзника. Думаю, здесь действует комплекс факторов, но факт остается фактом: никакого реального давления на Россию США пока не оказывают.

Если Трамп действительно решит достичь перемирия до 20 апреля, то рычаги давления и на Украину, и на Россию у него есть. Инструменты давления на Украину известны: их нам уже Трамп продемонстрировал – это прекращение военной помощи нашей стране и обмена разведданными. Рычаги давления на Россию тоже очевидны: это санкционные ограничения, расширение их перечня, движение в направлении эмбарго на поставки российской нефти.

Важный нюанс: давление на Украину со стороны США в случае чего начнет работать мгновенно, а в случае давления на Россию это потребует определенного времени.

Поэтому у Трампа могут объявлять что угодно, но соответствовать действительности это не будет. И, судя по всему, администрацию Трампа больше интересуют не реальные результаты, а какие-то формальные объявления и формальные бумажки, чтобы иметь возможность отчитаться своим избирателям, что Трамп выполнил свои обещания, поэтому он – победитель и молодец.

Если перемирие до 20 апреля установить не удастся, скорее всего, Трамп скажет, что Украина виновата, потому что не выполняет договоренности, и поэтому США просто перезагрузят отношения с Россией, вынеся вопрос Украины за скобки. Тогда будут происходить встречи Трампа с Путиным, будут сниматься санкции с России и тому подобное.

Может ли перемирие быть достигнуто в этом году? Возможно все. Но для этого у американской администрации должны быть другие подходы: там должны будут придумать реально мощные аргументы, почему Россия должна согласиться на прекращение огня. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу давления на Россию. Ведь сейчас все упирается именно в нежелание Москвы останавливать войну. А главное – в нежелание администрации Трампа заставить Россию хотеть прекратить огонь.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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