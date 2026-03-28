Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войне

Сухопутная армия саудитов терпела неудачи даже в боях с йеменскими шиитами.

https://opinions.glavred.info/igra-na-blizhnem-vostoke-aleksey-kushch-obyasnil-rol-saudovskoy-aravii-v-voyne-10752311.html Ссылка скопирована

Война в Иране и Саудовская Аравия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном становится все более важной позиция ключевых государств Ближнего Востока, от которой зависит дальнейший баланс сил в регионе. Политический аналитик Алексей Кущ объясняет, почему именно Саудовская Аравия может определить, перерастет ли противостояние в более масштабную войну, а также какие геополитические альянсы формируются вокруг этого конфликта. Более подробно о возможных сценариях развития событий — в колонке автора.

Позиция Саудовской Аравии в контексте нынешней войны с Ираном является одной из ключевых.

Саудовская Аравия - самая большая страна Аравийского полуострова и по площади, и по численности населения (35 млн).

видео дня

Среди монархий Залива у саудитов самая большая армия.

По инвестициям в армию королевство входит в топ-10 стран мира.

Для Израиля крайне важно включить Саудовскую Аравию в состав авраамических соглашений.

И продлить ось Израиль - Саудовская Аравия с перспективой выхода на Индию.

Если Саудовская Аравия не будет воевать с Ираном, то откажутся и все остальные монархии Залива.

В контексте обороны, Саудовская Аравия в последнее время сделала крен в сторону ядерного Пакистана, заключив с ним оборонительное соглашение.

Но Пакистан, скорее всего, воевать с Ираном не будет, так как мусульманская умма в этой стране категорически против участия в войне на стороне Израиля.

С другой стороны, при посредничестве Китая несколько лет назад Саудовская Аравия возобновила дипломатические отношения с Ираном.

Сухопутная армия саудитов терпела неудачи даже в боях с йеменскими шиитами.

Это "паркетная армия": много дорогого оружия, но нет систем его интегрированного применения.

В общем, у Израиля сейчас только один шанс продлить войну с Ираном - инкорпорировать в нее саудитов.

Тем более, сейчас идет скрытая битва за Ирак.

Он может стать проиранский в результате усиления шиитских групп или антииранский, в результате усиления суннитов при поддержке Сирии в рамках общего Халифатского проекта.

Тогда опять получается классическая модель прокси-войн: Израиль (технологии и оружие) - Саудовская Аравия (деньги) - Сирия ("пехота на земле").

Сирия, вообще, может дважды "продать" свою "пехоту на земле": Катару и Турции; и Саудовской Аравии, и Израилю.

Вся эта игра для Израиля, конечно, как игра с огнем в пороховом погребе.

Формируемая суннитская ось в любой момент может повернуть "штыки" против Израиля.

Пока Сирия Аш-Шараа прочно "привязана" лишь к Турции и Катару, хотя не против повоевать и расширить свой халифатский проект и за саудовские деньги и с помощью израильского оружия.

В общем, если Израиль в ближайшее время не кооптирует Саудовскую Аравию в войну, он может получить выход США из войны и шиитский синтез Ирана и Ирака, при том что монархии Залива побегут мириться с Ираном при посредничестве Китая.

Воевать с Америкой и Израилем или мириться при помощи Китая - такой выбор у королевской семьи саудитов.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред