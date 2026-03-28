Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войне

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном становится все более важной позиция ключевых государств Ближнего Востока, от которой зависит дальнейший баланс сил в регионе. Политический аналитик Алексей Кущ объясняет, почему именно Саудовская Аравия может определить, перерастет ли противостояние в более масштабную войну, а также какие геополитические альянсы формируются вокруг этого конфликта. Более подробно о возможных сценариях развития событий — в колонке автора.
Позиция Саудовской Аравии в контексте нынешней войны с Ираном является одной из ключевых.
Саудовская Аравия - самая большая страна Аравийского полуострова и по площади, и по численности населения (35 млн).
Среди монархий Залива у саудитов самая большая армия.
По инвестициям в армию королевство входит в топ-10 стран мира.
Для Израиля крайне важно включить Саудовскую Аравию в состав авраамических соглашений.
И продлить ось Израиль - Саудовская Аравия с перспективой выхода на Индию.
Если Саудовская Аравия не будет воевать с Ираном, то откажутся и все остальные монархии Залива.
В контексте обороны, Саудовская Аравия в последнее время сделала крен в сторону ядерного Пакистана, заключив с ним оборонительное соглашение.
Но Пакистан, скорее всего, воевать с Ираном не будет, так как мусульманская умма в этой стране категорически против участия в войне на стороне Израиля.
С другой стороны, при посредничестве Китая несколько лет назад Саудовская Аравия возобновила дипломатические отношения с Ираном.
Сухопутная армия саудитов терпела неудачи даже в боях с йеменскими шиитами.
Это "паркетная армия": много дорогого оружия, но нет систем его интегрированного применения.
В общем, у Израиля сейчас только один шанс продлить войну с Ираном - инкорпорировать в нее саудитов.
Тем более, сейчас идет скрытая битва за Ирак.
Он может стать проиранский в результате усиления шиитских групп или антииранский, в результате усиления суннитов при поддержке Сирии в рамках общего Халифатского проекта.
Тогда опять получается классическая модель прокси-войн: Израиль (технологии и оружие) - Саудовская Аравия (деньги) - Сирия ("пехота на земле").
Сирия, вообще, может дважды "продать" свою "пехоту на земле": Катару и Турции; и Саудовской Аравии, и Израилю.
Вся эта игра для Израиля, конечно, как игра с огнем в пороховом погребе.
Формируемая суннитская ось в любой момент может повернуть "штыки" против Израиля.
Пока Сирия Аш-Шараа прочно "привязана" лишь к Турции и Катару, хотя не против повоевать и расширить свой халифатский проект и за саудовские деньги и с помощью израильского оружия.
В общем, если Израиль в ближайшее время не кооптирует Саудовскую Аравию в войну, он может получить выход США из войны и шиитский синтез Ирана и Ирака, при том что монархии Залива побегут мириться с Ираном при посредничестве Китая.
Воевать с Америкой и Израилем или мириться при помощи Китая - такой выбор у королевской семьи саудитов.
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
