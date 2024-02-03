Хватит уже про 'советскую армию', я вас умоляю

Она не такая же, как была тридцать лет назад. И даже десять лет назад она была совсем другой. Я знаю, я в ней служил.

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Колаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты, Командование Объединенных Сил

Я регулярно вижу тексты одного и того же жанра. Был умный человек, попал в армию, и вот - подытоживает свой опыт после года-двух службы. Говорит, что надо изменить. Говорит о советской армии. Говорит о необходимых реформах.

С одной стороны, нельзя это не приветствовать. Рефлексии важны, на то и даны нам умные люди, чтобы обдумывать процессы.

С другой - у этих текстов, как правило, есть изъяны. И одни и те же самые.

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Надеюсь, мои читатели хотя бы бегло знакомы с творчеством двух выдающихся фантастов - Роберта Хайнлайна и Гарри Гаррисона. Оба много писали об армии, потому что у обоих был хороший военный опыт. У Хайнлайна военные - это лучшие из лучших (вплоть до того, что только они имеют право голосовать на выборах). У Харисона армия - это сборище тупорылых солдафонов. Ирония заключается в том, что прототипом армий в их фантастических мирах, на самом деле, была одна и та же - американская 30-х - 40-х. Но Хайнлайн служил офицером, а Харрисон рядовым и сержантом.

Оба были честными и оба были правы. Вооруженные силы США 30-х и 40-х были именно такими - просто в зависимости от того, с какого угла посмотреть, с каким багажом знаний подойти, и в какой парадигме воспринимать.

Проблемы настоящие. Они есть, и с ними следует бороться. Но если честно - объем предложений похудеет втрое, если, во-первых, исключить жалобы, которые являются универсальными для всех армий всех времен и народов, а во-вторых, дать человеку посмотреть на ситуацию с других сторон. Со стороны командира нижнего звена, высшего звена, пусть даже и штабного. Со стороны того, кто занимается снабжением, и того, кто занимается планированием. Я гарантирую, большинство вопросов у человека отпадет. Но с грустью гарантирую также, что его товарищи, которые этот опыт не получили, провозгласят, что его система испортила и теперь он ску**ился.

И хватит уже про советскую армию, я вас умоляю. Это клише противоречит даже формальной логике: если сейчас у нас армия советская, то она у нас такая же, как была тридцать лет назад. А она не такая же, как была тридцать лет назад. И даже десять лет назад она была совсем другой. Я знаю, я в ней служил.

У нас все недостатки ВСУ принято сбрасывать на советчину. Традиция такая - как россияне обзывают всех, кто им не нравится, фашистами, так и мы все, что не нравится, записываем в советское наследие. Но если вчитаться, тот же абсурд, те же отряды и ту же "армейскую логику" увидите и у Гарисона, и у Гашека. Они универсальны. Я убежден, что и в македонской фаланге жаловались на нечувствительных командиров, мясные штурмы, глупое планирование, лишнюю работу, плохое снабжение, недостаточное медицинское обеспечение, вездесущую бюрократию, отсутствие отпусков и недостаток продвижения по службе. То, что это делали римские легионеры, я не убежден, а просто знаю. Письма домой сохранились. Зацитирую, например, одно, которое выглядит, как вчера написанное (извините, на русском):

"...я попросил Клавдия Севера, консуляра, сделать меня секретарем в его канцелярии, на что он ответил: "Сейчас нет подходящей вакансии, однако сейчас я сделаю тебя секретарем легиона с надеждами на последующее продвижение". С этим назначением я пошел от консуляра к корникуларию легиона. Поэтому, если ты меня любишь, превозмогай боль и прямо сейчас напиши мне о своем здоровье, и, если ты волнуешься за меня, пошли мне льняные одежды через Семпрония, так как продавцы приезжают к нам из Пелусия каждый день. Как только префект начнет предоставлять увольнения, я буду стараться изо всех сил, чтобы приехать к тебе немедленно."

И еще раз попутно напоминаю, что, например, сержанта Хартмана из "Цельнометаллической оболочки" играл настоящий дрилл сержант. И ветераны американской морской пехоты утверждали, что играл удивительно реалистично, причем не только по меркам времен Вьетнама.

Еще я, например, знаю, что ни одному человеку, который жалуется на бумажную волокиту у нас, нельзя показывать, например, планировочную документацию НАТО. Потому что разрыв шаблона приведет к госпитализации. Как и - в некоторых моментах - в соотношении аналогового (то есть, бумажного) и цифрового. Отдельно следует заметить, что от бюрократии как раз воют больше офицеры, чем солдатский и сержантский состав, но это так.

Да, армия недореформирована, непутевая, недофинансированная. Но, вероятно, уже в меньшей степени, чем другие государственные органы. Да, эту скалу надо лупить - но давайте лупить ее точечно и по трещинам, а не биться головой о ее подножие. Давайте, пожалуйста, как-то без предложений отменить ШПК, заменить звания должностями, вводить квоты на должности для женщин (да, слышал и такое), потому что вы год послужили стрелком и по вашему опыту это ок. "Пусть сын Порошенко воюет", "распустить штабы" и "разогнать всех генералов" - еще более тяжелые случаи. Когда вы сгущаете краски - не сгущайте их до несоответствия реальности. Когда сравниваете с другими странами - убедитесь, что ваше представление об этих странах соответствует действительности, а не стереотипам с детства. Ну и когда что-то хотите исправить из своего опыта - убедитесь, что он у вас не только глубокий, но и широкий. Будьте добры.

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