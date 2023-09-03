Хватит ли Украине газа, чтобы пройти зиму

Чем отличается прошлый год от настоящего? Положительным моментом является то, что в Европе уже есть запасы газа на 90 процентов.

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Россияне могут обстреливать газовую инфраструктуру зимой / коллаж Главред, фото УНИАН

В прошлом году нам заявили о том, что Украине хватило 18,5 миллиардов кубометров газа на весь год. Много это, мало, и на что они пошли – мы не знаем (и не знаем, как они накапливались). Но мы знаем, что к осени мы вроде бы наскирдовали в наших хранилищах 15 миллиардов кубометров газа, и нам этого хватило.

Хочу напомнить, что Европа в этом году вышла из отопительного сезона с запасами газа, в зависимости от страны, от 60 до 80 процентов, хотя раньше с такими количествами некоторые страны лишь входили в него. Мы тоже вышли с неплохими показателями, около 10 миллиардов кубометров, но учитывая то, что у нас упало все (промышленность и т.д.), возник вопрос – много это или мало, и соответствует ли этот объем действительности.

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В прошлом году я был очень непопулярен в своих оценках и спорил из-за них с коллегами. Но с моей точки зрения все выглядит так, что все оставшееся в стране население Украины на свои нужды (включая газ для подогрева пищи, воды, индивидуальное газовое отопление) тратит около 9 миллиардов кубометров. Мои коллеги говорили, что это невозможно, потому что только теплокоммунэнерго раньше потребляли 8. Но я смотрю по линии соприкосновения, и тому подобному, и у меня все совпадает. То есть 9 миллиардов из этих 18,5 население в прошлом году использовало. А излишки газа, которые начали появляться, начали давить на его цену как на территории Украины, благодаря чему запустились даже несколько газохимических производств зимой, так и в Европе. Поэтому цена снизилась, потому что девать газ было некуда. Когда сейчас правительство говорит, что у нас в хранилищах уже накоплено около 13 миллиардов кубометров газа, то надо говорить о том, что у нас есть из них 4 миллиарда кубометров, которые гипотетически не должны учитывать. Как говорят аналитики - буферный (технологический) газ. Напомню, что украинские газохранилища рассчитаны на около 32 миллиардов кубометров газа, но физически могут вместить 40 миллиардов. Однако если достать все 40, то газохранилища просто перестанут работать. То есть около 10 миллиардов должен составлять именно буферный газ, и если нам говорят, что из этих 10 миллиардов 4 попали в расчет 13,5, то реально у нас есть 9 миллиардов. Потому что поднять этот газ из подземного хранилища можно, но лишь один раз, а потом хранилище придется долго ремонтировать.

Мы знаем о том, что правительство начало выкупать газ частного производства у украинских производителей. Потому что им в течение последних полутора лет плохо жилось по двум причинам – из-за того, что рентные платежи начислялись по ценам на газ, которые включают в себя рынок TTF (газовый хаб в Нидерландах, - ред.), где цены взлетали до 3 тысяч евро за тысячу кубометров. В начале вторжения газодобытчики столкнулись с тем, что по таким ценам их рентные платежи в полтора раза выше цен, по которым они могут что-то продать в Украине. Когда промышленность уменьшилась на 70 процентов, им разрешили платить ренту только за проданный газ, хотя до этого ее должны были оплачивать с момента добычи газа. В этом году их отпустили и сказали, что Нафтогаз будет покупать газ, потому что экспорт запрещен. Если в прошлом году было выкуплено 250 миллионов кубометров, то в этом году уже около 800. Это неплохая тенденция, но экспорт все-таки запрещен.

По цифрам ничего не ясно, но, вероятно, Укргаздобычей будет добыто на 1-2 процента больше, чем в прошлом году. Укргаздобыча – это более 70 процентов украинской добычи в целом, и 1-2 процента – это большая сумма. При этом одни частные компании потеряли десятки процентов, другие – несколько. Но поскольку их доля в добыче составляет около 25-30 процентов, то можно ожидать, что около 18-19 миллиардов кубометров газа будет добыто. Отсюда вытекает простой вывод – если нам хватило газа в прошлом году, то и в этом году нам его хватит (даже собственной добычи).

Чем отличается прошлый год от нынешнего? Позитив заключается в том, что Европа уже имеет запасы газа на 90 процентов, и если нам будет нужен газ, то нам его предоставят. Также положительная новость в том, что в подземные хранилища закачивают газ нерезидентов. То есть европейцы раньше уже заполнили свои газохранилища под завязку, а теперь заполняют наши, и это хорошо, потому что это обеспечивает и работу ГТС Украины, и определенный доход имеет оператор подземных хранилищ газа в Украине. Отрицательный момент заключается в том, что мы не знаем, сколько именно составляет газ нерезидентов и сколько из этого газа остатков от частных газодобытчиков. Но баланс газа примерно такой, который позволит нам пережить зиму, если она будет такой, как в прошлом году.

Россияне в прошлом году допустили лишь одну ошибку, когда начали выносить нашу инфраструктуру еще в октябре. Если бы они начали это делать где-то в декабре и атаковали бы моментально, они бы вызвали чисто гуманитарный коллапс в Украине. А за счет того, что они начали в октябре, то этим россияне создали украинцам прививку психологическим привыканием. Мы поняли, что мы и так проживем, и это, пожалуй, самый главный момент. Поэтому гуманитарный кризис, когда мы испуганы, а вокруг все замерзло, нас уже не испугает. Что бы ни происходило – это пройдет через два-три дня или неделю.

К тому же, теплая зима тоже не помогла россиянам, потому что и Европа не испугалась, и у нас не было так страшно. И сейчас, если и что-то будет, то это тоже уже не так страшно.

Еще один момент – умные люди из небольшого бизнеса поняли, что от государства ожидать нечего. Они сотнями тысяч купили генераторы, поняли, что это очень дорогая игрушка, но уже знают, как с ними работать. То есть объединяются на 3-4 "ларька", создают экосистему, которая сначала заряжает генератором электрическую банку, а уже потом она раздает электрическую энергию, и не надо, чтобы генератор постоянно работал. Такие экосистемы уже появились, я сам себе такую приобрел и всем советую. Кроме того, бизнес начал ставить себе солнечные панели и заказывать печки, потому что понял, что осенью солнце не выручает, но нужно обогревать помещение. А летом на государство уже никто не рассчитывает – есть примеры, когда люди устанавливают себе газоэлектрические станции, не дожидаясь государства, которое должно это ставить, и выходят на цену газа в 3,72 гривны. То есть бизнес, особенно средний и крупный, понемногу делает то, чего не сделало государство.

Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Андрей Закревский, специально для Главреда

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