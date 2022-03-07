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Почему смерть Путина может не принести облегчения Украине

Эрик Найман

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук

7 марта 2022, 12:34

Путин должен бояться военной верхушки РФ: кольцо удавки военных на его шее сжимается, а милитаризация России усиливается.

Нужна демилитаризация РФ, а не просто убрать Путина
Путина предадут все, а остерегаться ему нужно военной верхушки РФ / коллаж Reuters / ua.depositphotos.com

Moody's понизило рейтинг России с "B3" до "Ca". Это – предпоследняя ступень рейтинга, ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

Минфин РФ и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но фактическая реализация якобы будет зависеть от санкций.

По факту выглядит так – россияне перечисляют рубли на спецсчета для выплат по долгам и предлагают кредиторам забрать эти рубли. Вот только кредиторы не соглашаются и наступает технический дефолт.

Путин подписал закон об изъятии коррупционных доходов. В доход государства будут изъяты деньги на счетах чиновника и всех членов его семьи, если сумма превышает доход его семьи за три года. Сумма будет изъята, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

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Это нарушение социального договора – раньше чиновникам российским позволяли воровать. А теперь оказывается, было нельзя!

Теперь еще и чиновникам Путин наступил на пятки. Военная хунта на верхушке РФ решила разорить не только простой народ и бизнесменов, но и верных лилипутинцев – чиновников. Почему? Денег нет.

И, возможно, это главная ошибка военной верхушки, которая сейчас фактически захватила внимание Путина и власть в РФ (похоже, во главе с начальником генштаба Герасимовым).

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Кстати, Путин должен бояться именно этих людей в первую очередь. Пока он им нужен, чтобы подписывать преступные указы, они будут его терпеть. Но при любых признаках трусости, слабости и колебаний, они убьют Путина и объявят в стране переход к военной хунте во главе, например, с Герасимовым.

То есть Путина предадут все. И он это заслужил.

Для начала военные будут зачищать окружение Путина. Очень похоже, что первым падет министр обороны Шойгу. Он по своей сути гражданский. Ряженый министр обороны. И это сильно раздражает "боевых" генералов. После смещения Шойгу они поставят на пост министра своего человека.

Хотя американцы говорят, напротив, об угрозе госпереворота как раз со стороны Шойгу.

В любом случае кольцо удавки военных на шее Путина сожмется еще больше. А милитаризация РФ усилится.

Это к тому, что после смерти Путина облегчения для Украины может не произойти. Нужна демилитаризация РФ, а не просто убрать Путина. Против военных могут выступить другие силовики – ФСБ и т.п. Могут выступить дипломаты и экономический блок. Арестовать всех? Это посеять в стране такой хаос, которого мы не видели с 1917 года.

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Россияне ждут открытия Московской биржи после 8 марта, чтобы понять сколько активов у них осталось. Большинство поспешат продавать по любым ценам, чтобы спасти остаток сбережений. Разорятся тысячи россиян, а, может быть, и сотни тысяч. Хотя при копеечных ценах найдутся и такие, кто будет откупать. И богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее.

ЦБ РФ пишет россиянам ответы на животрепещущие вопросы:

  • за границу платить нельзя;
  • за границу можно взять до $10 тыс. на каждого выезжающего члена семьи;
  • перевести деньги на свой счет за границу нельзя, а другому человеку можно перечислить до $5 тыс. в месяц;
  • оплачивать в валюте долги и проценты нерезидентам можно;
  • оплатить покупки на зарубежных сайтах нельзя (кроме карт Мир, только их никто не принимает – может быть разве что Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия);
  • но можно оплатить за рубеж за обучение, медицины и коммуналку за зарубежную недвижимость;
  • но карты Visa и MasterCard будут действовать в РФ до срока их истечения, а потом банки их будут менять на Мир;
  • ПИФы встали из-за неработающих бирж, а это почти 1 трлн рублей. А после открытия бирж будет обвальная переоценка стоимости активов ПИФов и холодный пот их пайщиков.

Главное – ЦБ РФ объяснил свои действия: "сначала стабилизировать финансовый рынок и задавить инфляцию, затем постепенно начнут восстанавливаться логистические цепочки, наладится производство. И только после этого можно будет снижать ставки и увеличивать спрос в экономике".

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Классический рецепт монетаристов, который хорошо работает только в условиях рыночной экономики. Но этот рецепт не будет работать в условиях военной экономики, управляемой в отвязке от рыночных инструментов и институтов. Это выглядит как попытка засунуть куб в круглое отверстие с аналогичной шириной – результат будет понятный.

Сломается и куб, и отверстие порвется.

Конфликт между реальными потребностями экономики – не важно какой, рыночной, военной, любой – и хотелками лилипутинцев усиливается.

Умные российские аналитики пишут о коллапсе в следующих секторах:

  • внутренние авиаперевозки из-за проблем с лизингом, регулярным техобслуживанием, проблемам со страховками авиасамолетов; то есть на внутренних рейсах снова, как в молодом СССР, основным транспортом станет железная дорога. И ехать с Владивостока в Москву 7 дней;
  • внешние авиаперевозки будут осуществлять только иностранные авиакомпании в небольшом числе направлений, а любая монополия повышает цены до безумных;
  • автомобильные внешние грузоперевозки со странами ЕС скоро остановятся из-за плохого отношения к российским транспортным компаниям (режут шины, бьют стекла, отказываются заправлять и т.д.), а европейские компании боятся ехать из-за угрозы ареста транспортных средств;
  • автомобильные грозовые перевозки практически 100% ведутся на автомобилях европейских производителей, а это означает неизбежные проблемы с запчастями.

Поэтому и во внутренних грузоперевозках предстоит коллапс, если (скорее, когда) западные перестраховщики откажутся страховать российские страховые компании, те ждет мгновенный коллапс. То есть страхового рынка РФ больше не существует.

Проблемы будут у стоматологов и другой медицины – практически все медицинские компоненты импортные.

Список нарастающих проблем в РФ можно продолжать бесконечно. Страна быстро деградирует в 1950-е годы.

Готовьтесь провести весенний отпуск (если у вас еще есть работа) не в Египте или Турции, а за посадкой картошки, чтобы осенью было что кушать.

Хотя вопрос семян – они ведь тоже в основном импортные.

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Кроме того, готовится отключение РФ от интернета. Россияне должны знать о происходящем во внешнем мире только от Соловьева, Скабеевой и других подобных лицемерных лжецов.

Все как в Советском Союзе.

Но поверьте, эти проблемы ничто по сравнению с тем кошмаром, который творится сейчас в Украине. Российские танки, БТР, артиллерия, крылатые ракеты, бомбардировщики, штурмовики и просто солдаты продолжают уничтожать украинские населенные пункты и людей. Количество убитых и раненых гражданских в Украине растет так стремительно, что уже выглядит осознанным и целенаправленным геноцидом.

Это величайшая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны.

И ваши проблемы с отсутствием работы, медикаментов и продуктов питания – это цветочки. Ягодки же впереди.

Жизнь после 24 февраля и в Украине, и в РФ больше не будет такой, как прежде.

Пушкин говорил, "Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!". Но этот бунт уже неизбежен. Часы Судного дня ускорились для РФ и перешли в бег секундомерной стрелки.

Захват власти военной хунтой поставит мир на грань ядерной угрозы. Путин уже в заложниках у нее и, по сути, сам стал марионеткой. Только демилитаризация РФ спасет ее и всех нас от ядерного безумия.

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Эрик Найман Сергей Шойгу
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