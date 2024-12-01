Грузия в кровавом огне. По сути мы видим классическую попытку российского поглощения чужой государственности. И ожесточенное сопротивление грузинского гражданского общества.

https://opinions.glavred.info/gruziya-v-krovavom-ogne-10619036.html Ссылка скопирована

Протесты в Грузии / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Грузия - та самая, настоящая, с большой гордостью и достоинством, - не хочет стоять на коленях перед Россией, не хочет превращаться в еще одну убогую лагерную территорию, где будут хозяйничать озлобленные россияне, не хочет продавать свою свободу и не хочет разменивать будущее своих детей на коррупцию и прибыльность для отдельных пророссийских олигархов...

Россия - это всегда зло, кровь, насилие и унижение. Россия всегда делает ставку на коллаборационистов, которые легко и быстро продаются, поддавшись ситуативным соблазнам. Можно ли этому противостоять? Конечно. Можно ли побеждать? Безусловно.

Не сомневаюсь, что грузинский народ, отчаянно бьющийся сейчас на охваченных огнем улицах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, в любом случае победит. Сил и мужества, Сакартвело...

видео дня

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред