Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическим

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне не принесет Украине ничего хорошего, и на заступничество Европы рассчитывать не стоит.

Трамп поставит Зеленского перед дилеммой – поражение украинского государства или его уничтожение / Коллаж: Главред

От встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне Украине не следует ждать ничего хорошего. Зеленского поставят перед дилеммой – поражение государства или его уничтожение. Это классическая ситуация цугцванга, когда украинскому руководству придется выбирать между плохим и катастрофическим.

Плохой вариант предусматривает потерю Украиной 20% территории, что, по сути, станет легализацией украденного Россией. И все это ценой того, что были потеряны сотни тысяч наших людей, разрушена экономика не только Донбасса, но и других регионов, например, Херсонщины, где аграрная сфера питалась от воды Каховского водохранилища.

Катастрофический вариант предусматривает продолжение войны с большой угрозой того, что фронт в любой момент может посыпаться. Все это может закончиться потерей куда больших территорий, нежели территории Донбасса.

Судя по всему, Белый дом хочет, чтобы Трамп говорил с Зеленским тет-а-тет, без европейцев. Такой формат наводит на определенные мысли. Во-первых, европейских лидеров Трамп считает несубъектными и не видит в упор. Во-вторых, произошел странный поворот – Трамп переобулся в воздухе и буквально за несколько дней изменил позицию и стал продвигать требования Кремля.

Что же касается Путина, то в его планы не входит окончание войны с Украиной. Хитрость Путина состоит в том, чтобы предложить тот вариант, который будет отвергнут Зеленским, а затем настаивать о том, что проблема войны и мира находится не в Москве, а в Киеве, а Зеленский – часть этой проблемы. В контексте переговоров Уиткоффа и Дмитриева можно говорить о том, что речь идет о проектах США и РФ на примерно пять триллионов долларов. Вот Кремль и пытается разделить мух и котлеты. А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года уже все распланировал. видео дня

Поэтому встреча Зеленского и Трампа не принесет нам ничего положительного. Возможно, Зеленский попробует согласиться на требования о выведении войск с Донбасса, но реализовать на практике это будет сложно: военные объяснят, какими будут последствия для Харьковской и Днепропетровской областей. Ведь Россия прямо говорит, что озвученные требования – это только начало, а потом еще будут обсуждаться Харьковская, Сумская и Днепропетровская области. Это гнилой план.

Если же Украина откажется от выполнения требований Путина и Трампа, это приведет к прекращению поддержки США: они прекратят делиться разведывательной информацией, могут запретить передачу Украине американского оружия третьими странами (то есть европейцы не смогут покупать оружие США и передавать нам), остановят финансирование помощи и т.д. Последствия будут тяжелыми.

На заступничество европейцев в Вашингтоне украинскому президенту рассчитывать не стоит – они не помогут. Трамп считает европейцев несубъектными и уже прогнул их на саммите в Гааге, на переговорах с Урсулой фон дер Ляйен. Трамп убедился, что Европа гнется, а потому и отношение к ней соответствующее: Трамп не видит в европейских странах равноправных партнеров.

И от Европы не стоит ждать более решительной поддержки и более существенной помощи Украине. Ведь после того, как Трамп заявил о готовности продавать американское оружие европейцам для Украины, за месяц Европа скинулась аж на полтора миллиарда евро. Полтора миллиарда евро – это всего десять дней войны! Американцы всегда давали две четверти военной помощи и боеприпасов, необходимых Украине для ведения войны, тогда как европейцы – лишь четверть.

Что движет Трампом, почему он "переобулся" и стал играть на стороне Путина, в принципе, ясно. Трампу важно обеспечить хоть какой-то результат переговоров по Украине. В числе американских президентов, на которых равняется Трамп, есть Теодор Рузвельт, получивший Нобелевскую премию мира за помощь в заключении мирного договора между Россией и Японией 1905 году – Портсмутский мир, согласно которому Россия отдала Японии южную часть Сахалина, отказалась от претензий на Корею, но при этом не платила ни контрибуций, ни репараций, то есть сохранила лицо. Обама тоже получил Нобелевскую премию мира, что для Трампа является колоссальным раздражителем.

Трамп – человек с гипертрофированным эго, и одна из его "идей фикс" – получение Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет соберется 10 октября, и до этого время Трампу необходимо, чтобы были сделаны хоть какие-то шаги в сторону мира, в том числе чтобы было достигнуто воздушное перемирие.

Это устраивает и Путина, поскольку удары по российским НПЗ и российским городам, которые участились за последнюю неделю, привели к тому, что население Российской Федерации начало чувствовать войну. До этого россияне не чувствовали войну, для них это была типичная колониальная война, которая идет где-то, и большинства из них не касается. А вот блокирование аэропортов и прекращение авиасообщения довольно болезненно для России. Поэтому энергетическое и воздушное перемирие – это то, что Путина вполне устраивает. Но – на земле сворачивать боевые действия он не собирается.

Судя по тому, что представляют собой плохой и катастрофический варианты, которыми может закончиться встреча в Вашингтоне, для Украины будет лучше, если встреча не завершится ничем. Вероятность этого существует, но последствия для нас также будут неблагоприятными: минус финансовая поддержка, минус военная помощь, минус разведывательная информация США. Эти последствия будут неизбежно в случае безрезультатных переговоров.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

