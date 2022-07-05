Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действий

Планы Путина никуда не делись / Reuters

Украина воюет, воюет спасая не то, что европейский, азиатский или ещё какой-то там выбор, но и сам факт существования Беларуси. Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, всех стран Центральной Азии и даже Балтии. Просто так получилось.

В случае успеха в Украине, каток российской агрессии так прошелся бы по всем этим странам, что от их независимости по факту не осталось бы ничего. К сегодняшнему дню завершалось бы очередное покорение Кавказа и шла напряженная работа над интеграционными документами со странами Центральной Азии. К 22 декабря все должно было быть готово.

Это тот вариант альтернативной истории, который неизбежно стал бы реальностью в случае победы Путина в феврале - марте. Сейчас в Вашингтоне ломали бы голову, как защитить Польшу, несомненно придя к выводу о том, что при сложившихся реалиях защитить балтов невозможно. География, черт бы её подрал. Да, были бы санкции, был бы железный занавес, но вот по поводу отказа от российских энергоносителей, это вряд ли. Просто дивный новый мир существовал был отдельно, а СССР 2.0 отдельно.

Однако считать, что все планы Путина сорвались и сейчас можно расслабиться, было бы верхом наивности. Планы никуда не делись, что кстати подтвердил сам Путин во время своего визита в Ашхабад.

Ведь что такое СССР 2.0. Это независимая от западного мира экосистема, позволяющая России вернуться на мировую арену в качестве основного игрока, наряду с США и Китаем и забыть обидные слова Барака Хусейна Обамы о том, что РФ - это очень важная региональная держава. Несомненно с человеческим и материальным ресурсом Украины, который тогда ещё не был разрушен, да и сейчас разрушен не критично, выйти на границы бывшего СССР было бы достаточно просто. Скорее всего особых боевых действий и не понадобилось. При таком раскладе, создание нового союза в условиях объединенных России, Украины и Белоруссии превратилось в скучную бюрократическую процедуру с элементами полицейских операций.

А что изменилось сейчас? С нашей точки зрения очень многое, Украина выиграла для нас время и поставила Россию в крайне уязвимую позицию с необходимостью вести тяжелую войну под западными санкциями. С точки зрения Кремля принципиально не изменилось ничего.

Да, поражение в Украине изменило масштаб планов, но никак не сами планы.То есть вместо требуемых ста процентов украинских ресурсов, Россия сейчас стремится получить процентов тридцать пять. Что тоже немало. И это огромный шаг в создании новой экосистемы.

Читайте такжеПутин вылез вдруг из бункера и сморозил глупостьКак бы ни парадоксально это не звучало, главная задача для России сегодня - это прекращение военных действий. Да, конечно, санкции запада - штука крайне неприятная, и вряд ли их отменят, другого выхода у них нет. Ведь СССР 2.0 можно создать и с теми, кто есть в наличии, постепенно подводя под санкции и затягивая в свою экосистему соседей. Ради этой цели Кремль пойдет на всё, потому что никакого другого выхода из сложившейся ситуации сейчас нет. Возросшая активность России на Южном Кавказе и Центральной Азии именно про это. Для продолжения своего существования империи нужны ресурсы, а взять их кроме как у соседей, больше негде.

Понятно, что сегодня никто не будет смотреть сложа руки, как Москва реализует свои планы. Но давайте будем честны, единственная реальная сила. которая противостоит этим планам на земле сегодня - это Украина.

Поэтому верим в ВСУ и слава Украине!