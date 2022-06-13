"Гении" географии: как шизофреники Кремля спутали Херсон и Херсонес

В РФ празднуют день независимости от СССР, пытаясь воссоздать тот самый СССР

Новый фаворит Путина, киндер-сюрприз Кириенко, известный тем фактом, что при его премьерстве в России случился прошлый дефолт, выдал на-гора новый тезис. В рамках слова народу по поводу дня независимости России от СССР, который там продолжают праздновать, пытаясь воссоздать этот самый СССР.

И звучит он так. Поскольку Екатерина II именовалась Царицей Херсонеса Таврического, то Россия сейчас имеет полное право аннексировать Херсон и Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и другие украинские города и путем потешного референдума под оккупацией (Гитлер скромно плачет в сторонке) присоединять их к России.

В общем, Петра I Кремлю показалось мало, на помощь призвали и дух императрицы Екатерины II. Решили, что если верстать империю, то по полной. Чего уж стыдиться.

Они, конечно, там в Кремле не только великие историки, но еще и географы, которым не мешало бы выучить разницу между Херсоном и Херсонесом.

Но тут ведь другое. У этой самой Екатерины II было много титулов. Само собой, звалась она царицей Киевской и княгиней Черниговской, но это после 24-го февраля уже мало кого напугает в Киеве и Чернигове.

Но ведь было еще и другое. Екатерина II именовала себя Императрицей Болгарской, Повелительницей грузинских царей, Княгиней Эстляндской и Лифляндской. Болгария, Эстония и Латвия, конечно, в НАТО, но кто готов сейчас поставить на то, что в развитии имперской болезни это перестанет быть аргументом. Ведь возвращают свое, исконное…

А если вспомнить визиты российских войск в Париж, Варшаву и Берлин, то простор для фантазии расширяется…

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Одно трудно понять. Кремль все кричит и кричит о своем исконном русском пути и о том, что над Украиной нависло внешнее управление. Оставим в стороне и тот факт, что для Кремля любое управление Украиной извне Кремля, даже из Киева, считается внешним. Но как тут быть с Петром I, который занимался евроинтеграцией отсталой азиатской империи? И как тут быть с Екатериной, которая была немкой и по-русски говорила с трудом? Как должны работать отсылки к великой империи на фоне такого вопиющего внешнего управления и борьбы пропагандистов с ним сейчас?

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Впрочем, вопрос риторический. И кремлевская шизофрения не поддается анализу. Так что вся надежда на ЗСУ. Именно они должны продемонстрировать Кремлю свое веское слово в этом историческом диспуте об украинском городе Херсоне.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital